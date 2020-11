Armijā ar Covid-19 šobrīd slimo 37 karavīri

Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 kopumā konstatēta 37 karavīriem, bet vēl 190 karavīri un civilie darbinieki nosūtīti medicīniskajai novērošanai, pastāstīja Aizsardzības ministrijas (AM) Preses nodaļā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nesen 23 karavīriem Covid-19 konstatēts NBS Kājnieku skolā Alūksnē un pēc intensīvas skolas personāla testēšanas inficēto skaits pieaudzis līdz 25.

Lielākā daļa no medicīniskajai novērošanai nosūtītajām 190 personām patlaban nav aizdomas par inficēšanos ar Covid-19. AM uzsver, ka armija ir specifiska vide, tāpēc, lai neradītu riskus veidoties plašākam infekcijas perēklim, bruņotie spēki šos karavīrus nosūtījuši medicīniskajai novērošanai, līdz ar to viņi atrodas dzīvesvietās un patlaban dienesta pienākumus neveic.

NBS kaujas gatavība un kaujas spējas nav ietekmētas un NBS turpina uzdevumu izpildi, tai skaitā mācības, uzsver AM. NBS strikti ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus un prasības un pastiprināti sekojot līdz, lai nerastos saslimšanas vienībās.