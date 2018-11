Armijas auto iepirkumā par labāko atzīts somu piedāvājums

Iepirkuma konkursā, kurā iecerēts izvēlēties uzņēmumu, kas par aptuveni 200 miljoniem eiro Latvijas armijai piegādās bruņotas automašīnas, kā atbilstoši kritērijiem labākais novērtēts Somijas uzņēmuma "Sisu Auto" piedāvājums, neoficiāli apliecināja vairāki avoti aizsardzības resorā.

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, izvērtējumā ņemta vērā transportlīdzekļu "operacionālā veiktspēja, atbilstība bruņoto spēku izvirzītajām tehniskajām prasībām, finansiālais piedāvājums un piedāvātie piegādes drošības risinājumi".

Lai arī atbilstoši iepriekšminētajiem kritērijiem Somijas kompānijas piedāvājums novērtēts kā labākais, tomēr Aizsardzības ministrijā (AM) vēl nekomentēja, vai iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju.

Pamatojoties uz iepriekšminētajiem kritērijiem, iepirkuma komisija un Nacionālie bruņotie spēki (NBS) testēja "Sisu Auto" piedāvātos transportlīdzekļus "GTP 4x4" un vēl trīs kompāniju piedāvātos spēkratus - ASV uzņēmuma "AM General" transportlīdzekļus "Humwee", Dienvidāfrikas kompānijas "Paramount Group" spēkratus "Marauder LAV", kā arī Turcijas kompānijas "Otokar" transportlīdzekļus "Cobra". Testēšana notikusi gan uz koplietošanas ceļiem, gan bezceļa apstākļos.

Avoti aizsardzības resorā vēstīja, ka kompāniju piedāvāto transportlīdzekļu testēšanas rezultāti bijuši dažādi. Piemēram, Dienvidāfrikas kompānijas transportlīdzekļi testos neesot spējuši veikt atsevišķus NBS izvirzītos uzdevumus.

Internetā pieejamā informācija liecina, ka Somijas kompānijas 2005. gadā ražotie augstas mobilitātes apvidus transportlīdzekļi "Sisu E13TP" tiek izmantoti Somijas, Lietuvas un Igaunijas bruņotajos spēkos. Savukārt populārākais "Sisu Auto" ražotais modelis ir 1983. gadā apritē laistā bruņumašīna "Patria Pasi", kas tiek izmantota, piemēram, Austrijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Ganas, Norvēģijas, Zviedrijas bruņotajos spēkos, kā arī ANO miera uzturēšanas operācijās.

ASV kompānijas "AM General" ražotā "Humwee" ražošana tika sākta 1979. gadā un patlaban šos bruņotos transporta līdzekļus izmanto vairākos desmitos pasaules valstu, tostarp ASV, Lietuvā, Sudānā, Ugandā, Kanādā, Džibuti un Dānijā.

Pēc publiski pieejamās informācijas, Turcijas kompānijas "Otokar" ražotā bruņotā automašīna "Cobra" tiek izmantota vismaz 15 pasaules valstīs, tostarp Azerbaidžānā, Sīrijā, Turcijā, Maldīvās, Kazahstānā, Ruandā un Slovēnijā.

Internetā atrodamā informācija liecina, ka starptautiskās korupcijas apkarošanas kustības "Transparency International" 2012. gadā veiktajā apkopojumā "Otokar" ierindota "F" sadaļā, kurā ierindotās kompānijas, kuras savā darbībā nav piemērojušas gandrīz jebkādus pretkorupcijas mērus. Savukārt 2015. gadā šīs pašas kustības veiktajā pētījumā "Otokar" pakāpās par divām vietām, kas "Transparency International" ieskatā, tulkojams kā būtisks pieaugums.

Dienvidāfrikas kompānijas "Paramount Group" ražoto bruņoto transportlīdzekli "Marauder" patlaban izmanto virknē pasaules valstu - Alžīrijā, Azerbaidžānā, Kongo, Jordānā, Kazahstānā, Malāvijā, Omānā, Singapūrā un Zambijā.

"Paramount Group" vārds pasaules medijos izskanējis saistībā ar tās īpašnieka Aivora Ičikovica, iespējams, nelikumīgām darbībām. Piemēram, Lielbritānijas medijs "Telegraph" 2014. gadā vēstīja, ka "Paramount Group" 2013. gadā uzvarēja iepirkumā Malāvijā par tiesībām piegādāt valstij krasta apsardzes laivas, taču pēc prezidenta Pītera Mutarika nākšanas pie varas atklājies, ka 2012. gadā "Paramount Group" no iepriekšējās prezidentes Džoisas Bandas iegādājas prezidentālo lidmašīnu, taču ļāvuši viņai to turpināt izmantot, neprasot par to samaksu. "Paramount Group" gan visas aizdomas par nelikumīgiem darījumiem ir noliegusi, medijos skaidrojot, ka līgumi noslēgti atbilstoši Malāvijas likumdošanai.

Dienvidāfrikas medijs "The Sunday Times" vēstīja, ka Ičikovica vārds medijos ir izskanējis saistībā ar vairākiem uzņēmumiem, kas bijuši iesaistīti plaša mēroga korupcijas skandālos. Ičikovics esot saistīts ar skandālu, kurā bija iesaistīts Izraēlas vēstnieks Dienvidāfrikas Republikā Artūrs Lenks, kurš no Ičikovica 2013. gadā saņēma pilnībā apmaksātu braucienu uz safari, vēstīja Izraēlas publikācija "Times of Israel". No publiski pieejamās informācijas gan secināms, ka Lenks vēl aizvien ir saglabājis vēstnieka amatu.

Jau ziņots, ka iepirkuma līgumu paredzēts slēgt sākotnēji uz desmit gadiem ar iespēju to pagarināt. Viena no prasībām paredz, ka pretendentam būs jāpiedāvā savs piegādes drošības risinājums, kas nozīmē, ka tiks nodrošināta vietējās industrijas iesaiste.

Skaidrojot nepieciešamību iegādāties jaunus spēkratus, AM apgalvoja, ka, iegādājoties 4x4 taktiskos transportlīdzekļus, tiks būtiski uzlabotas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mobilitātes spējas. Taktiskā mobilitāte ir kritisks vienību kaujas gatavības rādītājs, un nespēja nodrošināt vienības ar transporta platformām ierobežo NBS spējas veikt tiem noteiktos uzdevumus.

Liela daļa no NBS īpašumā esošajiem taktiskajiem transportlīdzekļiem ir vismaz 20 gadus veci un vecāki. Daudzi no šiem transportlīdzekļiem ir sliktā tehniskā kārtībā un tie ir bieži jāremontē, norāda AM, uzsverot, ka katru gadu to remonts kļūst laikietilpīgāks un dārgāks. Jauni transportlīdzekļi esot nepieciešami arī, lai realizētu attīstības projektus, kas skar artilēriju, pretgaisa aizsardzību un Zemessardzi.

Iepirkuma noteikumos paredzēts, ka piegādātajam būs arī jāveic armijas personāla apmācība trīs līmeņu remontu veikšanā, pašam jāveic remonts un jānodrošina rezerves daļas.

Noteikumi paredz, ka būs jāpiegādā personāla transportlīdzeklis ar 4-5 durvju versiju, kravas transportlīdzeklis, komandvadības un medicīnas specializētie furgoni.

Transportlīdzekļa plānotajam ekspluatācijas ilgumam jābūt ne mazākam kā 20 gadi. Transportlīdzekļa piegādātājam jāspēj nodrošināt nepieciešamo rezerves daļu pieejamību vismaz 20 gadus.

Noteikumi paredz, ka piegādātājam jānodrošina transportlīdzeklis, kuru iespējams ērti aprīkot ar ballistiskās aizsardzības līmeņa bruņām.

Savukārt transportlīdzekļa grīdai jābūt aprīkotai ar pretmīnu aizsardzības bruņām.

Pilnībā nokomplektēta transportlīdzekļa pilnai masai jābūt ne lielākai par 6,5 tonnām, taču saskaņā ar sarunu procedūras nosacījumiem smagāki transportlīdzekļi netiks diskvalificēti. Spēkratam jābūt pielāgotam ērtai un ātrai aprīkošanai ar ložmetēja grozām platformu, vadāmo ieroču sistēmu un dūmu granātu izsviedējiem.