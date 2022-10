AS pārstāvji aicina efektivizēt jau esošās ministrijas, neveidojot jaunas

Jaunas ministrijas veidošana varētu palielināt birokrātijas slogu, kas krīzes laikā nav pieļaujams - ir jāskatās plašāk, kā valsts pārvaldi padarīt efektīvāku, trešdien pēc potenciālo koalīcijas partneru "Jaunā vienotība" (JV) un "Apvienotais saraksts" (AS) tikšanās žurnālistiem pauda AS pārstāvis Edgars Tavars.

Būtu jāizvērtē tādu departamentu nepieciešamība, kuri ministriju starpā dublējas - piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ir Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) departaments, un tāds ir arī Satiksmes ministrijā (SM), skaidroja Tavars. Funkcijām viņa skatījumā nevajadzētu pārklāties, un līdzīga profila cilvēkiem nevajadzētu būt dažādās nozarēs.

Racionāla "Zaļā kursa" ieviešana Latvijā ir ļoti būtisks jautājums, pauda AS pārstāvis. Tomēr viņš aicināja paskatīties uz jautājumu nevis no jaunas ministrijas veidošanas aspekta, bet gan no birokrātijas mazināšanas viedokļa. Politikas dokumentācijai un iniciatīvām vajadzētu būt skaidri strukturētām, atzīmēja Tavars, sakot, ka "nevajadzētu pašmērķīgi radīt kādu jaunu institūciju".

Edvards Smiltēns stāstīja, ka trīs stundu ilgā saruna ar JV ir palīdzējusi mazināt valdības veidošanas procesa saspringumu, jo tā esot bijusi ļoti konstruktīva, ieskicējot konkrētus darāmos darbus. Sabiedrība sagaida konkrētus risinājumus, tāpēc ir jārīkojas strauji, pauda politiķis.

Viens no AS līderiem, bezpartejiskais uzņēmējs Uldis Pīlēns sacīja, ka partijas ir vienojušās, ka vispirms tās savstarpēji izrunā nākamās politikas programmu, tad veido valdības struktūru, bet beigās - par ieņemamajiem amatiem ministrijās. Tāpēc partijas pārstāvis atteicās arī atbildēt uz jautājumu, vai viņš apsver kāda ministrijas amata ieņemšanu valdībā.

Kā ziņots, JV atbalsta jaunas ministrijas izveidošanu, uz kuru tiktu pārcelta atbildība par enerģētikas un vides aizsardzības jomām no EM un VARAM. Jaunajā ministrijā no EM tiktu pārņemti par enerģētiku atbildīgie departamenti un no VARAM ar vidi un klimatu saistītie departamenti, skaidroja Kariņš. Līdz ar to vienīgais jaunais amata postenis, kas tiktu izveidots, būtu ministra amats, jo pārējais, jau esošais "aparāts" tikai tiktu pārdalīts.