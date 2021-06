Atjaunos segumu uz reģionālā autoceļa Kārsava–Krievijas robeža

Uz valsts reģionālā autoceļa Kārsava–Krievijas robeža (Aizgārša) (P50) visā tā garumā sākas seguma atjaunošanas darbi, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Posmos ar asfalta segumu paredzēts izbūvēt asfalta izlīdzinošo kārtu, virskārtu, kā arī virsmas apstrādi. Savukārt posmā ar grants segumu (10,8.–14,8. km) tiks veikta dubultā virsmas apstrāde.

Darbus uzsāks 15. jūnijā un tos plānots pabeigt līdz augusta beigām.

Būvdarbu laikā satiksmes ātrums tiks ierobežots līdz 50 un 70 km/h un satiksme tiks organizēta ar ceļazīmēm, vadstatņiem un konusiem.

Darbus veic personu apvienība "I.V." un to līgumcena ir divi miljoni eiro (ar PVN), kas tiek finansēti no papildu piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Šī autoceļa 6,5. kilometrā tiek atjaunots arī tilts Rītupi. Darbu ietvaros tiek pārbūvēta brauktuve, veikts laiduma un balstu konstrukciju remonts, uzstādītas jaunas barjeras.

Tilta remontdarbi turpināsies līdz oktobra beigām. Satiksme uz tilta tiek organizēta ar luksoforu.

Darbus veic SIA "Rīgas tilti", līgumcena par tiem ir 399 112,45 eiro (ar PVN), finansējums nāk no valsts budžeta.

Jau vēstīts, ka šobrīd būvdarbi notiek vairāk nekā 90 valsts autoceļu posmos. Visvairāk to ir uz reģionālajiem autoceļiem.