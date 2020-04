Atsevišķos ceļu posmos atļautais ātrums palielināts līdz 100 km/h

No 30. aprīļa atsevišķos valsts galveno autoceļu posmos atļautais braukšanas ātrums tiek palielināts līdz 100 kilometriem stundā (km/h), informē VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Atļautais braukšanas ātrums palielināts līdz 100 km/h uz Tallinas šosejas (A1) Saulkrastu apvedceļa posmā (22,10.-26,00. kilometrs) un 27,20.-44,40. kilometrs) un posmā no Jelgavkrastiem līdz Svētciemam (55,50.-71,30. kilometrs un 74,70.-81,20. kilometrs).

Tāpat tas palielināts uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas apvedceļa līdz rekonstruējamā posma sākumam aiz Garkalnes (14,30.-24,55. kilometrs), uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei (20,86.-28,20. kilometrs), kā arī uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no pagrieziena uz Ozolniekiem līdz satiksmes pārvadam Jelgavas apvedceļā (31,80.-39,81. kilometrs).

Ātrums līdz 100 km/h palielināts arī valsts galvenā autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) atsevišķos posmos (16,97.-23,30. kilometrs; 30,99.-49,10. kilometrs un 73,60.-94,40. kilometrs) un uz reģionālā autoceļa Tīnūži–Koknese (P80) posmā no pagrieziena uz Kranciema dolomīta karjeru līdz rotācijas aplim krustojumā ar autoceļu Koknese–Ērgļi (P79) (5,20.-60,35. kilometrs).

Uzņēmums atgādina, ka zīmes ar braukšanas ātrumu informē par maksimālo atļauto ātrumu, bet faktiskais braukšanas ātrums autovadītājam jāizvēlas, izvērtējot situāciju uz ceļa, braukšanas apstākļus un savas prasmes.

Patlaban arī pieaug būvdarbu posmu skaits uz valsts ceļiem. Būvdarbu vietās autovadītāji aicināti ievērot satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes, lai satiksme caur būvobjektiem noritētu raiti un nerastos sastrēgumi. Būvobjektos transportlīdzekļiem nav iespējams samainīties vietām. Neievērojot satiksmes ierobežojumus, var tikt izraisīti pamatīgi sastrēgumi un tikt apgrūtināta braukšana, uzsver uzņēmums.

Piemēram, uz Jelgavas šosejas (A8) remontposmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu ir slēgta brauktuve virzienā no Jelgavas uz Rīgu. Satiksme abos virzienos tiks organizēta pa otru brauktuvi pa vienai joslai katrā virzienā. Ātruma ierobežojums posmā ir 70 km/h.

Remontdarbi notiek arī uz Rīgas apvedceļa Salaspils–Babīte (A5) uz Rīgas HES tilta. Satiksme tur tiek organizēta pa brauktuves vienu joslu ar luksoforu palīdzību un braukšanas ātruma ierobežojumu 30 km/h. Satiksme tur var būt palēnināta, nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti satiksmes regulētāji. Līdz ar to autobraucēji iespēju robežās aicināti izmantot citas Daugavas šķērsošanas vietas.

Uz Jūrmalas šosejas (A10) satiksmei slēgta nobrauktuve no Rīgas apvedceļa (A5) virzienā uz Jūrmalu un nobrauktuve uz Jūrmalas šosejas virzienā no Rīgas uz Babīti/Imantu. Babītes iedzīvotājiem izbraukšanai un iebraukšanai Babītē jāizmanto Rožu iela, uz Jūrmalas šosejas izveidotas apgriešanās vietas. Ātruma ierobežojums ir 70 km/h.

Turpinās būvdarbi uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītei. Pie Vangažiem Rīgas virzienā satiksme tiek organizēta pa vienu joslu ar ātruma ierobežojumu 30 km/h, citur remontposmā – 70 km/h. Satiksmei ir slēgts Sēnītes rotācijas aplis un uz šosejas ir izveidotas apgriešanās vietas. Lai nokļūtu Valmierā, braucot no Rīgas, jāizmanto nogriešanās vieta Valmieras virzienā pirms rotācijas apļa. Uz Valmiera šosejas (A3) uz Sēnītes mezgla pārvada satiksme tiek regulēta ar luksoforiem, ātruma ierobežojums ir 30 km/h.

Uz autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām ir vairāk nekā 20 kilometru garš remontposms un seši ar luksoforiem regulēti posmi. Ātruma ierobežojums tur ir 70 un 50 km/h. Tāpēc jārēķinās, ka ceļā būs jāpavada gandrīz pusotru stundu.

Aktuāla informācija par satiksmes ierobežojumiem autoceļu tīklā ir pieejama, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapā www.lvceli.lv un navigācijas lietotnē "Waze".