Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 joprojām ir Austrumlatvijā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā kopumā ir samazinājusies līdz 748,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, un šis līmenis tiek pārsniegts 19 Latvijas pašvaldībās.

No pašvaldībām pirmajā vietā ir Preiļu novads, kur 14 dienu saslimstība ar Covid-19 uz 100 000 iedzīvotāju aizvadītās dienas laikā bija 1796 gadījumi, seko Daugavpils ar 1471 gadījumu un Alūksnes novads ar 1248,1 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju.

Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Madonas novadā, Rēzeknē, Ludzas un Krāslavas novadā, Ventspilī, Jēkabpils, Līvānu, Augšdaugavas, Rēzeknes, Gulbenes, Varakļānu, Balvu, Ādažu, Ogres, Cēsu un Kuldīgas novadā.

Savukārt viszemākā saslimstība ir Bauskas novadā – 316,1 gadījums un Siguldas novadā - 385,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kas ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 1139 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 24% jeb 280 ir reģistrēti Rīgā. Daugavpilī ir atklāti 95 jauni saslimušie, Krāslavas novadā – 53, Preiļu novadā - 50, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 4116, Daugavpilī – 1186, Liepājā – 467, Ogres novadā – 456, Jēkabpils novadā – 445, bet Ventspilī – 366 iedzīvotāji.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 188 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 185 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 177 – vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.