Autovadītājiem jārēķinās ar 10 pagaidu luksoforiem ceļā no Ventspils līdz Zirām

Remontdarbi uz valsts ceļiem joprojām turpinās, tāpēc atsevišķos posmos autovadītājiem vēl jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un ilgāku ceļā pavadīto laiku. Plašākie remontdarbi patlaban notiek uz reģionālā autoceļa starp Ventspili un Kuldīgu, posmā no Ventspils līdz Zirām ir desmit pagaidu luksofori un ceļā jāpavada pusotra stunda, informē VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Arī uz Jūrmalas šosejas (A10) joprojām turpinās būvdarbi un līdz ar to arī satiksmes ierobežojumi un satiksmes organizācijas maiņa.

Ir slēgta nobrauktuve no Liepājas puses pa Rīgas apvedceļu (A5) uz Jūrmalas šoseju (A10). Lai nokļūtu uz Rīgu autovadītājiem jābrauc taisni Babītes virzienā un jāveic apgriešanās manevrs, un tad jānobrauc no Rīgas apvedceļa (A10) uz Jūrmalas šoseju (A10). Nepieciešamības gadījumā būvnieki tur piesaista satiksmes regulētājus.

Ir atvērta uzbrauktuve virzienā no Rīgas uz Liepāju, uzbraucot no Jūrmalas šosejas (A10) uz Rīgas apvedceļu (A5) Liepājas virzienā. Kā arī nobrauktuve virzienā no Babītes uz Rīgu, nobraucot no Rīgas apvedceļa (A5) uz Jūrmalas šoseju (A10).

Arī uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītei turpinās būvdarbi. Ātruma ierobežojumi dažādos ceļa posmos ir 30, 50 un 70 kilometri stundā. Rīta un vakara stundās, kā arī brīvdienās satiksme var būt palēnināta, autovadītāji aicināti ieplānot papildu laiku ceļam.