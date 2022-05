Autovadītāju ievērībai: jārēķinās ar ceļu remontdarbiem un papildu laiku ceļam

Gandrīz 80 valsts ceļu posmos visā Latvijā notiek ceļu remontdarbi un autobraucējiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un papildu laiku ceļā, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi".

Pierīgā lielākie satiksmes ierobežojumi joprojām ir uz Ventspils šosejas (A10) un uz Ērgļu ceļa (P4), tāpēc, dodoties šajos virzienos, aicinām izmantot alternatīvus maršrutus. Turpinās būvdarbi uz Jelgavas šosejas, posmā no Rīgas līdz Jaunolainei piektdienas pēcpusdienā satiksme var būtu īpaši palēnināta. Līdz pusstundai brīvdienās var būt nepieciešams, lai šķērsotu posmu starp Turaidu un Siguldu, kur turpinās pērn sāktie būvdarbi.

Ar stundu ceļā jārēķinās šķērsojot būvdarbu posmus uz reģionālajiem ceļiem no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei, no Saldus uz Lietuvas robežu un no Madonas līdz Dzelzavai.

Sestdien, 28. maijā Varakļānos norisināsies velomaratons, kura laikā būs ierobežota satiksme uz atsevišķiem vietējās nozīmes autoceļiem. Savukārt svētdien, 29. maijā norisināsies Dobeles velo sacensības un īslaicīgi satiksmes ierobežojumi uz autoceļiem Dobeles, Tērvetes un Auces un apkārtnē.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jaunolainei satiksme abos virzienos organizēta pa vienu brauktuvi, katrā virzienā viena braukšanas josla; ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, posma šķērsošanai nepieciešamas 20-45 minūtes.

Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam līdz piecos posmos satiksmi regulē luksofori vai satiksmes regulētāji. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums – 3,25 m, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 50 minūtes; lai apbrauktu remontdarbu posmu, aicinām izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju un autoceļu Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98);

Ventspils šosejas (A10) posmā pie Usmas ezera vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforu vai satiksmes regulētāju palīdzību, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamas remontposma šķērsošanas laiks 20 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem: