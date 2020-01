Netālu no Ventspils uz sēkļa uzskrējušās baržas "Trias" glābšanas darbi turpināsies līdz rītam, pavēstīja Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Veita.

Iepriekš bija plānots, ka glābšanas darbi noslēgsies jau šodien, tomēr pieņemts lēmums darbus turpināt visu nakti un gaidīt rītu ar mērķi izmantot jūras viļņu pastiprināšanos, lai stimulētu vilkšanu.

Jau ziņots, ka nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sestdien glābšanas darbi tika apturēti, bet svētdien tie atsākti. Glābēji cer baržu no sēkļa novilkt pēc iespējas ātrāk, jo pretējā gadījumā laika apstākļu dēļ darbi būs jāatliek līdz 25. janvārim.

Jūras spēku pārstāve stāstīja, ka Somijas glābšanas darbu kompānijas AS "Alfons Hakans" velkoņi - "Poseidons" un "Tors" - strādā operatīvi, tomēr biržas virzība ir minimāla, tādēļ šodien vēl nav izdevies to novilkt no sēkļa. Esot jāņem vērā apstāklis, ka vilkšanas laikā baržas korpusā varētu rasties plaisas.

Vaicāta par turpmāko notikumu gaitu, ja neizdodas noslēgt glābšanas darbus, Veita iepriekš norādīja, ka pastāv iespēja, ka baržas īpašnieki atteiksies no avarējušā ūdens transporta. Tādā gadījumā, kā norādīja Jūras spēku pārstāve, baržu varētu nacionalizēt un sagriezt gabalos, bet tas izmaksātu dārgi. Veita atzina, ka šis būtu sliktākais iespējamais scenārijs.

Notikuma vietā dežurē arī Valsts vides dienests un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, kas monitorē situāciju.

Veita norādīja, ka patlaban nav pamata bažām par kaitējumu videi. Baržas degvielas tankos atrodas divas tonnas dīzeļdegvielas, taču noplūde nav konstatēta. Pat piepildoties sliktākajam scenārijam, šāds daudzums degvielas neradītu būtiskas sekas apkārtējai videi, turklāt noplūdes gadījumā glābēji būtu spējīgi to novērst, skaidroja Veita.

Netālu no Ventspils kopš pagājušā gada nogales jūrā uz sēkļa atrodas ogļu pārvadāšanas barža, kas 30. decembra vakarā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no velkoņa pie Užavas. Par glābšanas darbiem noslēgts līgums ar Somijas glābšanas darbu kompāniju "Alfons Hakans".