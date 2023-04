Bērnu slimnīcas fonds saņem ziedojumu 2,8 miljonu eiro apmērā

Bērnu slimnīcas fonds (BSF) no biotehnoloģiju uzņēmuma "MGI Latvia" un tā māteskompānijas "MGI Tech Co Ltd." saņēmis 2,8 miljonu eiro ziedojumu, ar kuriem tiks atbalstīti vairāki Latvijas bērnu veselībai veltīti projekti, pavēstīja BSF Komunikācijas projektu vadītāja Linda Anna Dāldere.

Fonds ziedojumu plāno izmantot, lai veicinātu reto slimību diagnostikas attīstību Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), kā arī uzlabotu individuālu pacientu ārstniecību. Nākamās paaudzes genoma sekvenēšanas (NGS) tehnoloģijas, precīzijas medicīnas risinājumi un labi apmācīti speciālisti ir priekšnoteikums mūsdienīgai diagnostikai un retu onkoloģisko, kā arī citu slimību ārstēšanai, ziedojuma izmantošanas virzienus iezīmē fonds, vēstīts preses paziņojumā.

Ziedojums paredzēts arī Bērnu slimnīcas infrastruktūras attīstīšanai, lai uzlabotu slimnīcas vidi un pacientu aprūpi, labiekārtojot slimnīcas telpas. Tāpat nozīmīga ziedojuma daļa tiks novirzīta individuālu pacientu ārstēšanas nodrošināšanai, tostarp bērniem ar autiskā spektra traucējumiem un ārkārtas gadījumos, piemēram, kad nepieciešama ārstēšanās ārvalstīs vai valsts neapmaksāti medicīnas pakalpojumi un medikamenti.

BSF vadītāja Liene Dambiņa atzina, ka, ņemot vērā, ka pieprasījums pēc atbalsta individuālu bērnu veselības uzlabošanai 2022. gadā ievērojami pieauga, šis ziedojums ir ļoti svarīgs atbalsts Latvijas bērniem. Pateicoties ziedojumam, jau šobrīd ir sanācis operatīvi nodrošināt atbalstu vienam BKUS pacientam, kuram akūti bija nepieciešami medikamenti vairāk nekā 50 000 eiro vērtībā.

"Teju ikdienu BSF saņem palīdzības lūgumus bērniem ar dažādām veselības problēmām, un kopā ar BKUS ārstiem un administrācijas pārstāvjiem izvērtējam, vai ir pieejams valsts atbalsts. Ja bērnam nepieciešamā terapija vai medikaments nav valsts apmaksāts, tad ziedotie līdzekļi ir vienīgais veids, kā nodrošināt bērnam palīdzību. Tāpat BSF kopā ar kolēģiem BKUS regulāri attīsta jaunus pakalpojumus, lai uzlabotu bērnu ārstniecību un aprūpi," informēja Dambiņa.

BKUS valdes priekšsēdētājs Valts Ābols stāstīja, ka slimnīcas ilgtermiņa attīstības vīzijā svarīga vieta būs personalizētiem ārstniecības risinājumiem, kas ir jauna pieeja ārstēšanā un profilaksē, jo tiek ņemta vērā ne tikai pacienta ģenētiskā informācija, bet arī vide, kādā bērns aug. Pēc viņa paustā, ģenētiskās informācijas precīza noteikšana, izmantojot mūsdienīgas genoma sekvencēšanas tehnoloģijas, dod iespēju veiksmīgāk ārstēt bērnus, kuriem ir onkoloģiskas vai retas iedzimtas slimības. Ģenētikas laboratorija arvien vairāk iesaistās zinātniskās un pētnieciskās aktivitātēs un pētījumos, kā arī paplašina diagnostiskās iespējas un pakalpojumu klāstu.

"Šo darbības virzienu turpmāk attīstīsim topošajā Veselības aprūpes attīstības centrā, kurā fokuss būs tieši uz vēža pētniecību. Pētniecība un precīzijas medicīnas ieviešana, kā arī atsevišķu pacientu ārstēšana ar jaunākās paaudzes medikamentiem prasa lielus līdzekļus, tāpēc esam pateicīgi par ziedojumiem, kurus varam veltīt tam, lai jau tagad un arī nākotnē palīdzētu mūsu pacientiem, paplašinot valsts apmaksātās veselības aprūpes sniegtās iespējas," sacīja Ābols.