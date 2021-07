Brīdina par ceļa remontdarbiem starp Valmieras šoseju, Turaidu un Siguldu

Krimuldas novadā sākušies būvdarbi autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posmā no Inciema līdz Turaidai (0,00.-8,303. km) un uz vietējā autoceļa Inciems–Gauja (V89) (0,00.–1,91. km). Darbi turpinās arī šī ceļa posmā no Turaidas līdz krustojumam ar Cēsu ielu Siguldā, līdz ar to satiksme uz šī ceļa ir stipri apgrūtināta

VSIA "Latvijas Valsts ceļi " (LVC) tranzītam šī iemesla dēļ aicina izvēlēties citus maršrutus.

LVC mudina tranzīta autobraucējus neizmantot autoceļu Inciems–Sigulda–Turaida (P8) un nokļūšanai galamērķos izmantot citus maršrutus, kas redzami šajā attēlā.

Foto: Latvijas Valsts ceļi

Satiksme autoceļa P8 posmā no Inciema līdz Turaidai (0,00.-8,303. km) un uz vietējā autoceļa Inciems–Gauja (V89) (0,00.–1,91. km) šobrīd tiek regulēta ar pagaidu ceļazīmēm un pārvietojamiem ceļa zīmju vairogiem, taču nedaudz vēlāk tur būs arī pagaidu luksofori.

Seguma atjaunošanas ietvaros P8 posmā no Inciema līdz Turaidai ieklās seguma izlīdzinošo kārtu un asfaltbetona virskārtu, bet V89 – seguma izlīdzinošo kārtu un veiks vienkārtas virsmas apstrādi. Darbus par līgumsummu 2 317 231 eiro (ar PVN) veic CBF SIA "Binders". Remontu plānots pabeigt šā gada rudenī.

Savukārt P8 posmā no Turaidas līdz Siguldai trijos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Kravas transportam būvobjektā braukt aizliegts un posma šķērsošana var prasīt gandrīz stundu.

Ieteicamais P8 apbraukšanas maršruts ir caur Sēnītes satiksmes mezglu pa Valmieras (A3) un Vidzemes (A2) šosejām.

Lai nokļūtu no Salacgrīvas vai Limbažiem Pļaviņās, Madonā vai citviet Latgalē, ir iespējams braukt caur vai gar Cēsīm, no Valmieras šosejas (A3) pie Stalbes nogriežoties uz autoceļu Cēsis–Līvi (P14), pie Līviem turpinot ceļu pa autoceļu Valmiera–Cēsis–Drabeši (P20) un uz Vidzemes šosejas (A2) izbraucot pie Drabešiem.

Lai nokļūtu Turaidā, iesakām izmantot autoceļu Ragana–Turaida (P7).