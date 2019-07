Brīdina par palēninātu satiksmi virzienā uz Salacgrīvu 'Positivus' laikā

VAS "Latvijas Valsts ceļi" brīdina par palēninātu satiksmi virzienā uz Salacgrīvu festivāla "Positivus" laikā un aicina savlaicīgi plānot došanos uz šo pusi. Kopumā piektdienas pēcpusdienā satiksme Pierīgā var būt palēnināta.

"Latvijas Valsts ceļi" atgādina, ka uz Jūrmalas šosejas (A10) turpinās remontdarbi un ir izmaiņas satiksmes organizācijā krustojumā ar Rīgas apvedceļu A5. Lai nokļūtu Jūrmalā brīvdienās uzņēmums aicina izmantot elektrovilcienu satiksmi, jo vasarīgu laika apstākļu gadījumā satiksme no Rīgas uz Jūrmalu var būt īpaši lēna un ar automašīnu ceļā var pavadīt līdz pat stundai.

Tāpat turpinās organizācijas pārkārtojumi uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz "Sēnītes" mezglam. Uz brauktuvi Siguldas virzienā ir pārslēgti posmi no Garkalnes līdz Vangažiem un Vangažiem līdz Sēnītes mezglam. Arī pēc satiksmes pārslēgšanas uz Siguldas virziena brauktuvi tā ir organizēta pa vienai joslai katrā virzienā.

Šobrīd garākais būvdarbu posms uz reģionālajiem ceļiem ir abpus Pāvilostai (P111) ar sešiem luksoforu posmiem – lai tos izbrauktu ir nepieciešama stunda. 45 minūtes ceļā prasīs būvdarbu posmi no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām (P108), no Ēdoles līdz Jūrkalnei (P119), no Gulbenes Balvu virzienā (P35) līdz Kazupei un no Tērvetes līdz Lietuvas robežai (P95).