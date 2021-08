Brīvdienās glābēji no ūdenstilpēm izcēluši trīs bojāgājušos

Aizvadītajā nedēļas nogalē glābēji no ūdenstilpēm izcēluši trīs bojāgājušus cilvēkus, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Sestdien no ūdenstilpēm tika izcelti un Valsts policijas (VP) darbiniekiem nodoti divi bojāgājuši cilvēki – Smiltenes novada Gaujienas pagastā no Gaujas un Rēzeknes novada Čornajas pagastā no Rāznas ezera.

Savukārt svētdien Cēsu novada Zaubes pagastā bojāgājis cilvēks tika izcelts no dīķa un nodots VP darbiniekiem.

Kopumā šogad no ūdenstilpēm izcelti 76 bojāgājušie, liecina VUGD statistika.

Svētdien pulksten 14.12 tika saņemts uz Augšdaugavas novada Prodes pagastu, kur purvā, kūdras ieguves objektā vairākās vietās dega kūdra 1000 kvadrātmetru platībā.

Dzēšanas darbos tika iesaistīts arī objekta personāls un traktortehnika. Pulksten 20.48 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Sestdien pulksten 03.41 VUGD saņēma izsaukumu Gulbenē, kur divstāvu ēkas pirmā stāva dzīvoklī dega sadzīves dīvāns viena kvadrātmetra platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies četri cilvēki, un ugunsdzēsēji evakuēja vēl vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Pulksten 04.18 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza. Dūmu detektori mājoklī nebija uzstādīti, turklāt iespējamais ugunsgrēka izcelšanās iemesls, visticamāk, ir saistīts ar neuzmanīgu rīcību ar uguni un smēķēšanu telpās.

VUGD aicina nesmēķēt gultā un mājvietā uzstādīt dūmu detektorus, kas laikus vēstīs par sadūmojumu, dodot iespēju izglābties no bīstamās vides un izsaukt ugunsdzēsēju glābējus, zvanot uz 112.

Piektdien pulksten 23.02 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur divstāvu ēkā dega otrā stāva dzīvokļa istaba, bēniņu pārsegums un sadzīves priekšmeti 22 kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies 11 cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Ugunsdzēsēji no piedūmotajām telpām izglāba vēl divus cilvēkus.

Pulksten 01.27 ugunsgrēks tika likvidēts.

Saistībā ar stiprā vēja postījumiem VUGD piektdien saņēma 71 izsaukumu, kur bija jānovāc nolūzuši un aizlūzuši koki, kas radīja apdraudējumu.

Galvenokārt koki tika novākti no ceļu braucamās daļas, bet vienā gadījumā koks bija uzkritis uz dzīvojamās mājas jumta, divos gadījumos – uz garāžas jumta, divos gadījumos nolūzis koks aizšķērsojis ieeju daudzstāvu dzīvojamās mājās.

Četros gadījumos nolūzuši koki bija nokrituši uz telekomunikāciju un elektrolīnijas vadiem, bet deviņos gadījumos – uz vieglajām automašīnām.

Sestdien Rīgā ugunsdzēsēji izglāba un nogādāja krastā divus cilvēkus – vienu, kurš nespēja izkļūt no Zunda kanāla, bet otrs slīka Daugavā. Cēsu novada Priekuļu pagastā VUGD nogādāja krastā cilvēku, kurš ar laivu bija apmaldījies Gaujā.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 293 izsaukumus – 84 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem viens bija meža ugunsgrēks, 160 uz glābšanas darbiem, bet 49 izsaukumi bija maldinājumi