Brīvdienās nedaudz samazinājies Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits

Aizvadītajās brīvdienās Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās samazinājies no 312 līdz 303, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēdējās diennakts laikā Latvijas stacionāros ievietoti 29 Covid-19 pacienti. Pēdējo 24 stundu laikā no slimnīcām izrakstīti 22 Covid-19 pacienti.

Kopumā no visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem tikai 101 cilvēkam Covid-19 ir pamatdiagnoze. No stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 97 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet četri – ar smagu slimības gaitu.

No visiem pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu 34 pacienti ir vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, 25 cilvēki ir vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet desmit – no 60 līdz 69 gadiem. Astoņi cilvēki ar vidēji smagu slimības gaitu ir 50 līdz 59 gadus veci, septiņi – 90 līdz 99 gadu vecumā un seši – līdz deviņu gadu vecumam.

Vēl trīs pacienti ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi – no 30 līdz 39 gadiem, un pa vienam 20 līdz 29 gadu vecumā un desmit līdz 19 gadu vecumā.

Savukārt smaga slimības gaita ir trīs pacientiem 70 līdz 79 gadu vecumā un vienam 80 līdz 89 gadu vecumā.

Jau ziņots, ka pēdējo trīs dienu laikā Latvijā kopumā reģistrēti 719 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par viena ar šo vīrusu inficēta pacienta nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Kumulatīvais 14 dienu rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir palielinājies no 294,5 līdz 311,5. Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs samazinājies no 153,2 līdz 147,4 uz 100 000 iedzīvotāju.

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par vienu mirušo, kurš bija 80 līdz 89 gadu vecumā.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 6103 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 965 678 gadījumos.

Pēc aģentūras LETA aprēķiniem, pēdējās septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 2764 cilvēki.