Brīvdienās ugunsgrēkos izglābti 18 cilvēki

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no 6. maija pulksten 6.30 līdz 9. maija pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) no ugunsgrēkiem izglābis 18 cilvēkus, no kuriem vairums – deviņi – saistīti ar plašu ugunsgrēku Rīgā Maskavas ielā, portālu "Delfi" informēja glābšanas dienesta pārstāve Ilze Dāme-Birziņa.

Kopumā VUGD šajā laika periodā saņēmis 236 izsaukumus. No tiem 135 bija uz ugunsgrēku dzēšanu - 45 kūlas un 17 meža ugunsgrēki -, 66 uz glābšanas darbiem, bet 35 izsaukumi bija maldinājumi.

Naktī no svētdienas uz pirmdienu pulksten 00.01 VUGD saņēma izsaukumu uz Maskavas ielu Rīgā, kur ugunsgrēks izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka daudzdzīvokļu mājā ir dzirdami sprādzieni un redzama degšana ar atklātu liesmu. Ugunsdzēsēji izglāba deviņus cilvēkus, bet 12 cilvēki evakuējušies saviem spēkiem pirms VUGD ierašanās. Pieci no cilvēkiem bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Pulksten 3.09 šis ugunsgrēks, kurā dega mājas pirmais stāvs 80 kvadrātmetru platībā, otrais stāvs 300 kvadrātmetru platībā un jumts 400 kvadrātmetru platībā, tika lokalizēts un patlaban turpinās tā dzēšanas darbi.

Vēl sešus cilvēkus VUGD izglābis no ugunsgrēka Jelgavas ielā Kuldīgā, kur trīs stāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatējuši, ka ēkas pirmajā stāvā deg gaitenis 40 kvadrātmetru un dzīvoklis desmit kvadrātmetru platībā. Vairāki cilvēki atradās ēkā un liesmu un sadūmojuma dēļ no tās droši nevarēja izkļūt. VUGD norāda, ka 11 cilvēki no ēkas bija izkļuvuši paši saviem spēkiem jau pirms ugunsdzēsēju ierašanās.

Sestdienas naktī VUGD saņēma izsaukumu uz Jātnieku ielu Daugavpilī, kur piecstāvu dzīvojamās mājas piektā stāva dzīvoklī bija izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī deg virtuve un koridors 25 kvadrātmetru platībā. No piedūmotās mājas ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku. Tāpat evakuēti 15 cilvēki.

Vēl viens cilvēks izglābts no ugunsgrēka, kas bija izcēlies kādā Jelgavas novada Svētes pagasta divstāvu dzīvojamajā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka otrā stāva istabā deg sadzīves mantas 20 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās deviņi cilvēki.

Naktī uz sestdienu VUGD saņēma izsaukumu uz Vēja ielu Rīgā, kur bija izcēlies ugunsgrēks divstāvu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā VUGD konstatēja, ka deg ēkas pirmā stāva dzīvoklis 15 kvadrātmetru platībā. No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu cilvēku, kuru nodeva NMPD mediķiem.

Sestdien VUGD arī saņēma izsaukumu uz Alūksnes novada Alsviķu pagastu, kur, makšķerējot no laipas, ūdenī bija iekritis cilvēks. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpes cilvēku izcēla un nodeva NMPD mediķiem, kuri konstatēja cilvēka nāvi.

Šajā nogalē VUGD arī devās uz izsaukumu Mārupes novada Babītes pagastā, kur dega mežs. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg meža zemsedze un jaunaudze apmēram astoņu hektāru platībā. Pulksten 20.37 VUGD notikuma vietā darbu pabeidza un ugunsgrēka likvidācijas darbus turpināja Valsts meža dienests.

VUGD arī saņēma vienu izsaukumu uz Pērses ielu Mārupē, kur dega divstāvu dzīvojamā māja. Notikuma vietā tika konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg mājas otrais stāvs un niedru jumts 150 kvadrātmetru platībā.

Tāpat svētdienas naktī VUGD saņēma izsaukumu uz Jēkabpils novada Elkšņu pagastu, kur mežā apmaldījies cilvēks. Izmantojot autocisternas skaņas un gaismas signālus, cilvēkam norādīts pareizais virziens izejai no meža.

Aizvadītajās diennaktīs ugunsdzēsēji steigušies arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sodrēji ēkas dūmvadā, sadzīves mantas, puķu pods, lapu kaudze, salmu ruļļi, niedres, kūla, kūdra, koks, meža zemsedze, elektrības sadales skapis, elektrības stabs, sešas vieglās automašīnas, mikroautobuss, kravas konteiners, balkons, siltumnīca, saimniecības ēka, pirts, divas neapsaimniekotas ēkas, dārza māja, divas dzīvojamās mājas un četros gadījumos dega bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.