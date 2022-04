'Brutalitāte, barbarisms, necilvēcība' - pauž Kariņš par Krievijas armijas noziegumiem Bučā

Brutalitāte, barbarisms un necilvēcība – nav citu vārdu, kā aprakstīt redzētos kadrus ar Krievijas armijas pastrādāto Ukrainas okupētajā teritorijā, Bučas pilsētiņā netālu no Kijivas, pirmdien preses konferencē uzsvēra Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Premjers norādīja, ka patlaban nav lielāka uzdevuma kā vien apturēt Krievijas kara mašīnu, turklāt pie atbildības ir jāsauc visi, kas iesaistīti kara noziegumos.

Kariņš piebilda, ka Ministru kabinets otrdien plāno lemt par 100 000 eiro piešķiršanu Starptautiskajai krimināltiesai, lai pasteidzinātu kara noziegumu izmeklēšanu.

Kariņš pauda, ka Latvijai un Rietumiem ir jāturpina palīdzēt Ukrainai gan militāri, gan humanitāri, kā arī Rietumiem ir jāuztur sankcijas pret Krieviju.

Jau vēstīts, ka pēc Krievijas karaspēka padzīšanas no Bučas Kijivas pievārtē atklājusies šausminoša aina ar simtiem nogalinātu civiliedzīvotaju mirstīgajām atliekām. Ukrainas ģenerālprokurore Irina Venediktova paziņoja, ka no Kijivas apgabala teritorijas, kas atbrīvota no Krievijas karaspēka, izvesti 410 nogalinātu mierīgo iedzīvotāju līķu.

Bučas mērs Anatolijs Fedoruks pavēstīja, ka cilvēki nogalināti ar šāvienu pakausī, lai gan daudzi nēsājuši ap roku baltu apsēju, lai parādītu, ka ir neapbruņoti. Agresori šāvuši gan uz vīriešiem, gan sievietēm, nošauto vidū ir arī kāda gadus 14 veca zēna līķis.