Budžetā pērn iekasēts par 6,1% mazāk, nekā plānots

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pagājušajā gadā valsts budžetā iekasējis 9,863 miljardus eiro, kas ir par 640,423 miljoniem eiro jeb 6,1% mazāk, nekā plānots, liecina dienesta publiskotā informācija.

Savukārt salīdzinājumā ar 2019. gadu VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi samazinājušies par 53,216 miljoniem eiro jeb 0,5%.

VID norādīja, ka dienesta administrētos kopbudžeta ieņēmumus ietekmēja ieviestie pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Tāpat VID pārstāvji minēja, ka ieņēmumu plāna neizpildi visbūtiskāk ietekmēja pievienotās vērtības nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, kā arī akcīzes nodokļa ieņēmumi. Tostarp visvairāk gan no 2019.gada faktiskā, gan no 2020.gadā plānotā apmēra atpalika pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi.

2020.gadā pievienotās vērtības nodoklis iekasēts 2,545 miljardu eiro apmērā, kas ir par 103,688 miljoniem eiro jeb 3,9% mazāk nekā 2019.gadā, kā arī par 340,272 miljoniem eiro jeb 11,8% mazāk, nekā plānots. "Tas galvenokārt skaidrojams ar veikto iemaksu samazinājumu ieviestās ārkārtējās situācijas laikā, ko nespēja kompensēt arī no jūlija līdz novembrim vērojamais pieaugums. Bez tam, salīdzinot ar 2019.gadu, palielinājušās no pievienotās vērtības nodokļa veiktās atmaksas," skaidroja VID.

Pēc VID vēstītā, no pievienotās vērtības nodokļa 2020.gadā atmaksāti 939,82 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2019.gadu, ir par 42,8 miljoniem eiro jeb 4,8% vairāk. 2020.gadā lielākais iemaksu samazinājums bija no operāciju ar nekustamo īpašumu nozares un izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozares nodokļu maksātājiem, savukārt lielākais nodokļa atmaksu pieaugums bija no būvniecības nozarē strādājošajiem.

Darbaspēka nodokļu ieņēmumi 2020.gadā veidoja kopumā 5,319 miljardus eiro 53,9% no kopējā ieņēmumu apmēra, kas salīdzinājumā ar 2019.gadu ir samazinājums par 137,95 miljoniem eiro jeb 2,5%. Ieņēmumu samazinājums saistāms ne tikai ar ārkārtējās situācijas ieviešanu 2020.gada pavasarī, bet arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas saglabātajiem ierobežojumiem vasaras periodā, kā arī otrās ārkārtējās situācijas ieviešanu no 2020.gada 9.novembra, kad tika ieviesti būtiski saimniecisko darbību ierobežojoši pasākumi.

Tostarp valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumi 2020.gadā bija 3,501 miljarda eiro apmērā, kas ir par 8,657 miljoniem eiro jeb 0,2% mazāk nekā 2019.gadā, kā arī par 141,905 miljoniem eiro jeb 3,9% mazāk, nekā plānots. Savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2020.gadā veidoja 1,817 miljardus eiro, kas ir par 129,293 miljoniem eiro jeb 6,6% mazāk nekā 2019.gadā, bet par 59,147 miljoniem eiro jeb 3,4% vairāk, nekā plānots.

No iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2020.gadā atmaksāti 178,85 miljoni eiro, kas ir par 14,42 miljoniem eiro jeb 8,8% vairāk nekā 2019.gadā.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi pagājušajā gadā veidoja 1,06 miljardus eiro, kas ir par 4,371 miljonu eiro jeb 0,4% mazāk nekā 2019.gadā, kā arī par 143,716 miljoniem eiro jeb 11,9% mazāk, nekā plānots. "Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2020.gadā tikai sešus mēnešus ir pārsnieguši iepriekšējā gada attiecīgo periodu ieņēmumu apmēru, bet ieņēmumu plānu tā arī nav izdevies sasniegt nevienā mēnesī. Tas skaidrojams ar Covid-19 ierobežošanai ieviestajiem atpūtas, izklaides, tūrisma un socializēšanās ierobežojumiem, kas būtiski ietekmēja vairāku akcīzes preču veidu patēriņu," skaidroja VID.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 2020.gadā veidoja 207,452 miljonus eiro, kas ir par 162,675 miljoniem eiro jeb 4,6 reizes vairāk nekā 2019.gadā, taču par 53,588 miljoniem eiro jeb 20,5% mazāk, nekā plānots. Straujais ieņēmumu pieaugums galvenokārt skaidrojams ar mazajiem ieņēmumiem 2019.gadā, nodokļu maksātājiem atmaksājot pārmaksātos avansa maksājumus, kas izveidojās mainoties nodokļa piemērošanas kārtībai.

Kopumā nodokļos 2020.gadā bija plānots iekasēt 10,503 miljardus eiro.