Buklets 'Kā rīkoties krīzes gadījumā' nosūtīts teju 328 000 iedzīvotājiem

No otrdienas, 21. jūlija, informācija par sagatavoto bukletu "Kā rīkoties krīzes gadījumā" pakāpeniski publicēta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Informācija nosūtīta teju 328 000 iedzīvotājiem, portālu "Delfi" informēja Aizsardzības ministrijā (AM).

Bukleta mērķis ir sniegt praktiskās zināšanas par to, kā uzlabot gatavību krīzes situācijām. Bukletā atrodami ieteikumi, piemēram, par to, kā salikt ārkārtas gadījumu somu, kādiem pārtikas produktiem un medikamentiem jābūt mājās un kā atpazīt atbildīgos valsts dienestus, kuri krīzes gadījumā veiks evakuāciju, sniegs medicīnisko palīdzību un atbildēs par sabiedrisko kārtību.

Kā portālam "Delfi" skaidroja AM, aizvadītajos gados pasaulē notikušas dažāda rakstura krīzes, kas civiliedzīvotājus skāra negaidīti. "Mācoties no šiem notikumiem, AM pakāpeniski ievieš visaptverošo valsts aizsardzības sistēmu, un informatīvais buklets ir daļa no tās. Buklets izdots ar mērķi nodrošināt visas sabiedrības iesaisti krīzes plānošanā un pārvarēšanā," klāstīja ministrijā.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir viens no AM sadarbības partneriem, kas atsaucies aicinājumam kļūt par 72 stundu vēstnesi. Ministrijā uzsvēra, ka EDS platforma sniedz iespēju apzināt visus ekonomiski aktīvos iedzīvotājus, nosūtot informāciju uz apstiprinātu e-pasta adresi.

Kā liecina VID apkopotā statistika, informācija par bukletu nosūtīta 327 818 iedzīvotājiem, un pakāpeniski to saņems visi EDS lietotāji. Dienests gan neapkopo datus par to, cik personas ir iepazinušās ar izsūtīto paziņojumu saturu.

Lai sabiedrībai nodotu bukletu, kas pieejams latviešu, krievu un angļu valodā, AM sadarbojas arī ar citām valsts pārvaldes iestādēm, tostarp, Ceļu satiksmes un drošības direkciju, Rīgas domi, "Rīgas Satiksmi", "Pasažieru vilcienu" un platformu "mana.latvija.lv". 72 stundu vēstnešu vidū ir arī lielveikalu tīkls "Maxima".

Reaģējot uz mūsdienu drošības izaicinājumiem, līdzīgi informatīvie materiāli sagatavoti arī citās Eiropas valstīs, nodrošinot to pieejamību katrā mājsaimniecībā, uzsvēra ministrijā.

Sākot ar 3. jūniju, buklets "Kā rīkoties krīzes gadījumā" ir elektroniski pieejams aizsardzības nozares ziņu portālā "Sargs.lv". Ar bukletu iepazīties var šeit.