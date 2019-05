Ceļa posmā no Jelgavas līdz Salgales pagastam klāj asfaltu

Turpinās asfalta virskārtas ieklāšana autoceļa Jelgava–Iecava (P93) posmā no Jelgavas līdz Salgales pagasta robežai Ozolnieku novadā, un remontposma izbraukšanai var būt nepieciešama aptuveni pusstunda, informē VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Asfaltēšanas laikā mainīta satiksmes organizācija Jelgavas apvedceļa (A8) krustojumā ar autoceļu Jelgava–Iecava (P93).

Sestdien, 25. maijā, no rīta plānoti darbi posmā no Jelgavas apvedceļa (A8) līdz Ānei. Būs slēgta autoceļa P93 brauktuves labā josla un uzbrauktuve/nobrauktuve autoceļu P93 un A8 šķērsojuma mezglā – Jelgavas apvedceļa Iecavas pusē. Satiksme mezglā noritēs pa uzbrauktuvi/nobrauktuvi Jelgavas apvedceļa Jelgavas pusē. Būs slēgta Jaunatnes ielas nobrauktuve Ānē, satiksme uz un no Ānes tiks organizēta pa Celtnieku ielu.

Sestdien dienas turpinājumā plānoti darbi posmā no Jelgavas pilsētas robežas līdz Ānei. Būs slēgta autoceļa P93 brauktuves labā josla un uzbrauktuve/nobrauktuve autoceļu P93 un A8 šķērsojuma mezglā – Jelgavas apvedceļa Jelgavas pusē. Satiksme mezglā noritēs pa uzbrauktuvi/nobrauktuvi Jelgavas apvedceļa Iecavas pusē.

Aktuāla informācija par satiksmes ierobežojumiem autoceļu tīklā ir pieejama, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapā un navigācijas lietotnē "Waze".