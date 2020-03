Ceļā uz Latviju vai tikko ieradušies ir 4273 valstspiederīgie

Patlaban ceļā uz Latviju vai tikko ieradušies ir kopumā 4273 Latvijas valstspiederīgie, sociālajos tīklos norāda Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

No tiem no Eiropas ir 2838 personas, bet no Āzijas, Āfrikas, Austrālijas - 1082 personas. Savukārt no Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas - 353 Latvijas valstspiederīgie.

Ārlietu ministrs LTV raidījumā "Rīta Panorāma" arī skaidroja, ka personas, kuras repatriētas vai kuras piesakās uz repatriāciju, izceļojušas dažādos laikos un dažādu iemeslu dēļ. Tie ir gan studenti, gan cilvēki, kas bija devušies tūrisma braucienos, kā arī cilvēki, kas vēlas atgriezties Latvijā pēc komandējumiem vai darba braucieniem. Ministrs paskaidroja, ka Ārlietu ministrija (ĀM) neprasa šādu informāciju.

Vienlaikus ministrs atzina, ka informācija liecina – uz repatriācijas reisiem piesakās ne tikai cilvēki, kas ir repatrianti, bet arī reemigranti.

Runājot par personu, kas atgriežas vai vēlas atgriezties skaitu, Rinkēvičs norādīja, ka šo personu skaits aug un tiek nemitīgi precizēts, tomēr ĀM ir apņēmusies līdz 27. martam pabeigt repatriācijas operācijas, jo valstis slēdz gaisa telpu, lidostas, satiksmi vai tiek ieviesti jauni ierobežojumi. Līdz ar to pēc 27. marta organizēta reisu sūtīšana vairs netiek plānota, paskaidroja ministrs. Ja būs kādi individuāli gadījumi, tad ĀM skatīsies, ko var darīt, lai risinātu situāciju.

"Tiek daudz diskutēts sabiedrībā – vai to vajag, vai nevajag darīt. Es domāju, ka Latvijas valstij ir jārūpējas par katru savu cilvēku. It īpaši šādā situācijā. Bet mēs sagaidām, ka šie cilvēki ļoti stingri ievēros tās sanitārās prasības, kas viņiem ir izvirzītas," uzsvēra Rinkēvičs. Viņš norādīja, ka tā nav tikai "aicināšanas politika", bet par šo ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu paredzēti arī sodi.

Repatriācijas reisos tiek īstenota informatīvā kampaņa, kurā tiek izskaidrota gan rīcība, kas tiek prasīta no personām, piemēram, obligātā divu nedēļu pašizolācija uzreiz pēc atgriešanās Latvijā, gan informācija par vīrusa simptomiem.

Tāpat tiek prasīts šīm personām parakstīties, tādējādi apliecinot, ka šī informācija ir saņemta un ka viņi ir brīdināti par atbildību, kas paredzēta par šo noteikumu neievērošanu.

Ministrs informēja, ka, piemēram, ceturtdien vakarā Rīgas ostā ieceļojušā prāmja pasažieriem veiktas speciālas veselības pārbaudes, cilvēki aptaujāti. 44 cilvēkiem, kuriem bijuši dažādi simptomi, paņemtas analīzes. Rinkēvičs paskaidroja, ka, kā noprotams no mediķiem, jēga testēt ir tikai tās personas, kuriem ir kādi simptomi. Līdz ar to testi tiek ņemti cilvēkiem, kam ir pazīmes, taču tas nenozīmē, ka viņi visi ir inficējušies ar "Covid-19".

Runājot par Latvijas valstspiederīgo repatriāciju, ministrs pauda, ka, īstenojot repatriācijas reisus, iespējams organizēt kontrolētu procesu, nevis cilvēki paši "kuļas" kā paši var. Arī mediķiem ir savs protokols kā strādāt ar cilvēkiem, kas tikko ieceļojuši. Mediķi strādā gan ostās, gan lidostā brīdī, kad ienāk šie repatriācijas reisi.

Rinkēvičs norādīja, ka patlaban svarīgākais ir informēt cilvēkus gan par rīcību, gan vīrusa simptomiem.

Viņaprāt, šobrīd repatriācijas process notiek kontrolēti un organizēti, kā arī šobrīd izskatās, ka visus tos, kas pieteikušies, noteiktā laikā līdz 27. martam izdosies nogādāt Latvijā. Jau tagad ir salikts plāns vairākām dienām un, piemēram, uz Londonas lidostu būs jāsūta vairāki reisi. Tāpat ministrs aicināja nekrist panikā, ja kāds no reisiem ir pilns, jo tādā gadījumā tiks organizēts nākamais.

Rinkēvičs aicināja sekot līdzi aktuālajai informācijai ĀM un Satiksmes ministrijas mājaslapās, kā arī lidsabiedrības "airBaltic" mājaslapā, kā arī informācijai, ko sniedz sabiedriskie mediji.

Savukārt satiksmes ministrs Tālis Linkaitis (JKP) informē, ka ir izsniedzis atļauju Latvijas un Igaunijas valstspiedrīgo ceļošanai mājās no Ukrainas. Vilciens Kijeva-Rīga (bez starppieturām) aties 21. martā pulksten 12.45 pēc vietējā laika, ziņo ministrs.

Jau ziņots, ka ceturtdien vakarā Rīgas ostā piestāja "Tallink" prāmis no Vācijas pilsētas Zasnicas ar teju 500 Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotājiem, no kuriem daudzi ceļošanas ierobežojumu dēļ iepriekš bija saskārušies ar problēmām nokļūt atpakaļ dzimtenē.

Izņēmuma kārtā speciāli noorganizētais prāmja reiss ir viena no retajām iespējām Vācijā palikušajiem Baltijas valstu iedzīvotājiem nokļūt atpakaļ mājās laikā, kad jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" izplatības dēļ Latvijā starptautiskie pasažieru pārvadājumi ir apturēti un Polija savas robežas ir slēgusi.

Tāpat vēstīts, ka 17. martā, Liepājas ostā no Vācijas ienāca pasažieru prāmis "Stena Gothica". Uz prāmja atradās 71 pasažieris. Vairums no viņiem ir kravas automašīnu šoferi, kas nodrošina preču pārvadājumus.

Savukārt pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma un ar Satiksmes ministrijas atļauju Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" 19. martā izpildīja reisu no Larnakas (Kiprā) uz Rīgu.

Kā ziņots, no 13. marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar "Covid-19" vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.