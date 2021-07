Cenšoties apdzēst ugunsgrēka liesmas, cietis cilvēks

Cenšoties apdzēst ugunsgrēka liesmas, piektdien Rīgā cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Agrita Vītola.

Izsaukumu uz ugunsgrēku ugunsdzēsēji saņēmuši pulksten 14.26. Konteinerā dega atkritumi un sausā zāle ap to kopumā 40 kvadrātmetru platībā.

Vēl pirms VUGD ierašanās, mēģinot apdzēs liesmas, cietis cilvēks, kurš tika nodots mediķiem. Pulksten 15.21 ugunsgrēks likvidēts.

Vītola atzīmēja, ka aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpnēm nav izcelti bojā gājušie, tomēr Rīgā, Hapaka grāvī apgāzusies laiva ar cilvēkiem. Tas nebija tālu no krasta, un viens cilvēks no ūdens izkļuvis pats, bet otram tika sniegta palīdzība.

Pagājušajā diennaktī kopumā saņemti 92 izsaukumi, no tiem 36 bijuši uz ugunsgrēkiem, tostarp seši izsaukumi – uz meža ugunsgrēkiem. Tāpat tika saņemti 38 izsaukumi uz glābšanas darbiem, savukārt 18 bija maldinājumi.