Ceturtdien Latvijā atklāti 1157 Covid-19 inficēšanās gadījumi; deviņi cilvēki miruši

Aizvadītajā diennaktī veikts 7801 Covid-19 tests, reģistrēti 1157 jauni saslimšanas gadījumi, bet deviņi inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

No visiem konstatētajiem inficēšanās gadījumiem 565 personas bija nevakcinētas pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu nepabeigušas, savukārt 592 inficētie bija vakcinēti.

Aizvadītajā diennaktī no Covid-19 miris viens cilvēks vecumā no 50 līdz 59 gadiem, divi cilvēki vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs vecumā no 80 līdz 89 gadiem, kā arī viens vecumā no 90-99 gadiem.

No tiem septiņi nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, divi vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī pozitīvo testu īpatsvars pret testētajiem ir 14,8%.

14 dienu kumulatīvais saslimšanas gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir 574.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 276 674 cilvēkiem.