Cietušo biedrības vadītāja: Spriedums Zolitūdes traģēdijas krimināllietā ir farss

Trūkst vārdu par tiesas spriedumu Zolitūdes traģēdijas krimināllietā, - uzreiz pēc sodu pasludināšanas sacīja biedrības "Zolitūde 21.11." vadītāja, partijas "Saskaņa" politiķe Regīna Ločmele-Luņova.

Ločmele-Luņova kopā ar vairākiem cietušajiem, protestējot pret spriedumu, bija paguvusi iziet no tiesas zāles. "Mēs gaidījām visu, bet ne jau to, ka notiesā tikai vienu cilvēku, bet visus pārējos attaisno. Šāds spriedums ir pilnīga valsts apsūdzības iznīcināšana. Tas ir farss," paziņoja Ločmele-Luņova.

Viņa atgādināja, ka Zolitūdes traģēdijas vietā veiktajam eksperimentam, lai tajā iegūtā informācija palīdzētu restaurēt notikumus pirms traģēdijas, kā arī daudzām ekspertīzēm ir iztērēti lieli valsts budžeta līdzekļi, bet tagad tiesa par vainīgu atzinusi tikai vienu cilvēku.

"Visi tiesas zālē esošie cietušie ir šokā. Manuprāt, šī tiesas prāva būs pamats, lai izvērtētu, vai Latvijā vispār ir iespējama taisnīga tiesa. Būtībā cietušie ar šo tiesas spriedumu cieš atkārtoti," sacīja Ločmele-Luņova.

Viņa stāstīja, ka šodien uz sprieduma nolasīšanu bija ieradušies vairāki desmiti cietušo, daļa no kuriem, protestējot pret spriedumu, nesagaidot tiesas beigas, piecēlās un gāja ārā no zāles. "Diemžēl paguvām iziet tikai deviņi cilvēki, bet pārējiem policija liedza iziet no tiesas zāles, kas esot necieņas izrādīšana pret tiesu, par ko, visticamāk, piemēros administratīvo sodu," pauda biedrības "Zolitūde 21.11." vadītāja.

Ločmele-Luņova piebilda, ka cietušie tagad gaidīs pilnu spriedumu, lai lemtu par turpmāko rīcību, taču jau šodien ir skaidrs, ka spriedums tiks pārsūdzēts.

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa tā dēvētajā Zolitūdes traģēdijas krimināllietā par vainīgu atzina tikai būvinženieri Ivaru Sergetu un piesprieda viņam sešu gadu cietumsodu, uz pieciem gadiem aizliedzot ieņemt amatu. Tiesa arī atstāja spēkā viņam piemērotos drošības līdzekļus.

Prokuratūra Sergetam bija lūgusi piemērot septiņus gadus un sešus mēnešus ilgu brīvības atņemšanu.

Savukārt visi pārējie apsūdzētie tika attaisnoti - gan ar būvniecības procesu tiešāk saistītie veikala projekta būvekspertīzes veicējs Andris Gulbis, arhitekts Andris Kalinka, būvuzraugs Mārtiņš Draudiņš un uzņēmuma "Re&Re" būvdarbu vadītājs Staņislavs Kumpiņš, gan arī Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas Būvniecības uzraudzības nodaļas eksperte Marika Treija, būvvaldes būvinspekcijas priekšnieka vietniece Aija Meļņikova un būvvaldes darbinieks Jānis Balodis.

Tāpat par nevainīgu atzīta uzņēmuma "Maxima Latvija" darba aizsardzības vecākā eksperte Inna Šuvajeva.

Sašutuši par šādu spriedumu daļa cietušo demonstratīvi pameta tiesas zāli, lai arī tiesa vēl turpināja lasīt spriedumu.

Spriedumu varēs pārsūdzēt pēc tam, kad būs pieejams pilns tā teksts.

Apsūdzētie savā pēdējā vārdā, galvenokārt, pauda nožēlu par notikušo, bet noliedza savu vainu.

Pērn novembrī apritēja seši gadi kopš Zolitūdē, sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Traģēdija notika 2013.gada 21.novembrī.

Policija un prokuratūra pirmstiesas izmeklēšanu veica aptuveni divus gadus, savukārt tiesas process ildzis trīs gadus un 11 mēnešus.

Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva. Prokuratūra deviņām personām apsūdzības uzrādīja par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, nonāvēšanu aiz neuzmanības un darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu.

Par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, kā rezultātā sabruka ēkas daļa, kas izraisīja smagas sekas, prokuratūra apsūdzības izvirzīja piecām personām. Sergetam, Gulbim, Draudiņam, Kalinkam un Kumpiņam prokuratūra apsūdzības uzrādīja arī par nonāvēšanu aiz neuzmanības.

Savukārt trīs Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem - Balodim, Treijai un Meļņikovai - izvirzīja apsūdzības par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas. Būvvaldē patlaban vairs nestrādā Balodis un Treija.

Pērn jūnijā prokuratūra tiesā pabeidza savu debašu runu, izsakot arī viedokli par apsūdzētajam piemērojamā soda veidu un mēru. Septiņu gadu un sešu mēnešu brīvības atņemšanu prokuratūra prasīja piemērot būvinženierim Sergetam, kā arī veikala projekta būvekspertīzes veicējam Gulbim, būvuzraugam Draudiņam, arhitektam Kalinkam un "Re&Re" būvdarbu vadītājam Kumpiņam. Sergetam un Gulbim cietumsodā prokuratūra aicināja iekļaut jau iepriekš apcietinājumā pavadīto laiku.

Tikmēr piecu gadu cietumsodu prokuratūra lūdza piemērot trīs iepriekšminētajiem Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem - Balodim, Treijai un Meļņikovai. Piecu gadu cietumsodu prokuratūra prasīja piemērot arī Šuvajevai.