Covid-19: Aizvadītajā diennaktī apstiprinātie gadījumi saistīti ar ārvalstīm un saslimušo kontaktpersonām

Daļa no aizvadītajā diennaktī apstiprinātajiem 17 jaunā koronovīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 gadījumiem saistīti ar ceļojumiem uz ārvalstīm, proti, Austriju, Franciju, Itāliju, Kipru, Lielbritāniju, Spāniju un Zviedriju, savukārt citi sasirgušie bija kontaktējušies ar saslimušajiem, kam Covid-19 jau apstiprināts, portāls "Delfi" uzzināja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC). Līdz ar to joprojām Latvijā inficēšanās apstākļi ir izsekojami.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Jau vēstīts, kopumā Latvijā 197 iedzīvotājiem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

"Latvijā šobrīd joprojām var runāt par vienu saslimšanas gadījumu, kad pacients pilnībā atbrīvojies no vīrusa klātbūtnes organismā un ir izveseļojies no Covid-19," norāda SPKC sabiedrisko attiecību pārstāve Ilze Arāja. Taču labā ziņa ir tā, ka neviens no pacientiem, kas turpina ārstēties, nav smagā stāvoklī.

Tāpat arī nav apstiprināts neviens ar Covid-19 saistīts nāves gadījums.

"Šābrīža situācija, jauni 17 Covid-19 pozitīvie gadījumi, rāda, ka Latvijā nav liela kāpuma, taču situācija var būt ļoti mainīga, jo joprojām ir repatriācijas reisi, līdz ar to cilvēki no ārvalstīm turpina iebraukt," norāda Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.

Lielākais saslimšanas gadījumu skaita pieaugums bija svētdien, kad saslimšanu reģistrēja 41 cilvēkam. Kā noskaidroja SPKC, daļa no saslimušajiem bijuši ceļojumā un atgriezušies no Lielbritānijas, Vācijas, ASV, Spānijas, Ungārijas, Austrijas, Zviedrijas, savukārt pārējie pacienti bija saistīti ar gadījumu, kad apstiprināts Covid-19.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. Covid-19 ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. Covid-19 infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.