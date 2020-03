'Covid-19': Ķengaragā 'iestrēgušais' čehu cirks pārtiek no ziedojumiem un gatavojas pārcelties

"Četri zirgi, viena lama, trīs kazas un četri cilvēki. Mēs netiekam atpakaļ uz Čehiju," portālam "Delfi" saka Anna Poļahova, kura vada cirku "Alex Circus" no Čehijas. Tā kā izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ Latvijā aizliedza pasākumus, cirks pelnīt vairs nevar un ir atkarīgs no līdzcilvēku ziedojumiem, savukārt vairāku valstu slēgtās robežas kavē pārvietošanos. Tāpēc cirks jau vairākas dienas "iestrēdzis" Rīgā, Ķengaragā, Dubnas ielā netālu no veikala "Dole."

Cirks "Alex Circus" Latvijā viesojoties ne pirmoreiz. "Arī pērn bijām. Nesen atbraucām, uzslējām telti, bija pirmizrāde, vienu dienu nostrādājām, un tad mums piezvanīja no Rīgas domes, ka visi pasākumi tiek atcelti. Turklāt mēs nevaram normāli atgriezties vismaz mēnesi," stāsta Anna. Tā kā cirkam beigušies līdzekļi, lai pabarotu dzīvniekus, nācies lūgt līdzcilvēku palīdzību. Ziņas par cirka bēdām sociālajos tīklos izplatījušās "triecientempā," un cirka darbiniekus ļoti pārsteigusi cilvēku lielā atsaucība.

"Lūdzu uzrakstiet, ka "Alex Circus" vadība izsaka lielāko pateicību visiem, kas mums palīdz. Mēs esam teju vai šokēti par to, cik daudz palīdzības saņemam, ir tāda sajūta, ka visu Rīgu esam sacēluši kājās," stāsta Poļahova. Cilvēki nes gan naudu, gan burkānus, gan kartupeļu un burkānu maisus un citus produktus, bet cirka darbiniekiem pašu gatavotas pusdienas. "Tagad jau lūdzam, lai vairāk neved ēdienu, lai nebojājas," piebilst cirka vadītāja.

Palīdzības sniegšanā iesaistījās arī dzīvnieku patversme un mājas zoo "Mežavairogi." Patversmes vadītāja Danuta Priede portālam "Delfi" sacīja, ka cirka dzīvniekus apgādājusi ar dārzeņiem, spēkbarību un diviem ruļļiem siena, lai nepieciešamie produkti dzīvniekiem pietiktu vairākām dienām. Tāpat patversmes pārstāvji piedāvāja pārcelšanos pie viņiem, taču atbildi piedāvājumam nav saņēmuši.

Jautāta par tuvākās nākotnes plāniem, "Alex Circus" vadītāja Poļahova pastāstīja, ka piektdien cirks sāks pārcelties uz jaunu pagaidu mājvietu, proti, jātnieku kluba "Mežezeri" staļļiem, kur piedāvā palikšanu bez maksas.

Kā portālu "Delfi" informēja kluba pārstāve Anna Romašenko, cirka pārstāvis pagaidām kluba teritorijā apskatījis kluba teritoriju, tāpēc pagaidām ir arī vairākas neskaidrības, piemēram, kur dzīvos paši cirka mākslinieki. Romašenko stāsta, ka varianti šobrīd ir divi, vai nu viņi dzīvos staļļa telpā vai savos vagoniņos.

Uz jātnieku klubu cirks pārcelsies ar visu savu tehniku un visiem dzīvniekiem. "Ir sarunāts, ka viņi braukšot ar saviem dzīvojamajiem vagoniņiem un ar zirgiem, un tad ko tālāk – mēs skatīsimies, ko mēs varēsim darīt," teica kluba pārstāve. Jātnieku klubs zirgiem un kazām jau iepriekš piedāvāja arī boksus, kur sasildīties.

Vēl jānorāda, ka uz cirka pašreizējo atrašanās vietu Ķengaragu pirmdien devās arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD), lai novērtētu situāciju, kādā ir dzīvnieki. (PVD konstatēja, ka dzīvniekiem barība un dzeramais ūdens ir nodrošināti pietiekamā daudzumā. Ņemot vērā šobrīd noteiktos ierobežojumus attiecībā uz publiskiem pasākumiem, cirka izrādes nevar norisināties un cirkam ir jāmeklē iespējas, kādā veidā dzīvniekus izvest no Latvijas. Tā kā nekādi ierobežojumi attiecībā uz kravu pārvadājumiem šobrīd nav noteikti, cirks var atstāt Latvijas teritoriju," skaidro PVD pārstāve.

To pašu portālam "Delfi"' apliecināja arī Ārlietu ministrijā, tiesa, apgrūtinājumi ceļā varētu būt saistīti ar ierobežojumiem citās valstīs, proti, nosacījumiem attiecībā uz robežu slēgšanu.