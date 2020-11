Covid-19: kontaktpersonas noteiks arī darba devējs; klientus bez maskām neapkalpos

Otrdien, 17. novembrī, valdība lēma pilnveidot esošo regulējumu piesardzības pasākumiem, tāpēc turpmāk mājas karantīna ir jāievēro ikvienai kontaktpersonai neatkarīgi no tā, vai to ir noteicis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), ģimenes ārsts vai darba vietas atbildīgā persona, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijas (VM) pārstāve Anna Strapcāne.

Valdība arī lēma, ka būs aizliegts sniegt pakalpojumu personai, kas neievēro noteiktos drošības pasākumus (nelieto sejas masku). Jaunā kārtība stājas spēkā no 19. novembra.

Izmaiņas kontaktpersonu noteikšanas kārtībā veiktas, lai mazinātu slogu SPKC epidemiologiem un nodrošinātu operatīvāku Covid-19 pacienta kontaktpersonas informēšanu par nepieciešamību uzsākt medicīnisko novērošanu un ievērot mājas karantīnu, skaidroja Strapcāne.

Pieaugot Covid-19 slimnieku skaitam, ir nepieciešams kontaktpersonu noteikšanu padarīt operatīvāku, atsakoties no SPKC dalības kontaktpersonu apzināšanā un informēšanā, kur tas ir iespējams. Šobrīd, kad Covid-19 pacientu skaits dienas laikā mēdz pārsniegt pat 500 cilvēku, epidemiologiem darba apjoma dēļ nav iespējams operatīvi apzināt visas inficēto personu kontaktpersonas un iespējami ātri šo informāciju nodot to ģimenes ārstiem.

Turpmāk, ja SPKC konstatēs, ka inficēta persona apmeklējusi kolektīvu (pirmsskolas izglītības iestādi, izglītības iestādi vai darba kolektīvu), epidemiologs par to informēs konkrētās iestādes vadību. Pēc tam iestādes vadības uzdevums būs apzināt cilvēkus, kas bijuši ciešā kontaktā ar inficēto personu pēc noteiktiem kritērijiem.

Par kontaktpersonu cilvēku noteiks, ja viņam iepriekšējo divu dienu laikā pirms personas saslimšanas (vai infekcijas laboratoriskās konstatēšanas) ar saslimušo cilvēku būs bijis personīgs kontakts ne tālāk kā divu metru attālumā un ilgāk par 15 minūtēm; bijis fizisks kontakts (piemēram, sarokošanās, apskāviens); bijis neaizsargāts tiešs kontakts ar Covid-19 inficētās personas inficētajiem izdalījumiem (piemēram, uzklepots).

Par kontaktpersonu noteiks arī tad, ja abas persona būs atradusies slēgtā vidē (piemēram, darba telpā, koplietošanas vai sanāksmju telpā, uzgaidāmajā telpā utt.) kopā ar Covid-19 inficēto personu ilgāk par 15 minūtēm.

Vadoties pēc šiem kritērijiem, darba vietas atbildīgā persona izveidos kontaktpersonu sarakstu, ko nosūtīs SPKC. Vienlaicīgi arī kolektīva atbildīgā persona informēs kolektīvā noteiktās kontaktpersonas vai viņu likumīgos pārstāvjus – darbiniekus, izglītojamos vai izglītojamo vecākus par to, ka konkrētai personai bijis ciešs kontakts ar inficētu personu un ir pienākums ievērot mājas karantīnu, kā arī nepieciešamību sazināties ar ģimenes ārstu, lai uzsāktu medicīnisko novērošanu un nepieciešamības gadījumā saņemtu darba nespējas lapu, skaidroja ministrijā.

Savukārt SPKC, saņemot no darba vietas kontaktpersonu sarakstu, pārliecināsies, ka tas ir sagatavots atbilstoši kritērijiem un to nosūtīs Nacionālajam veselības dienestam (NVD). NVD šo informāciju ievadīs vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā, lai informācija būtu pieejama arī ģimenes ārstiem. Vadoties no pieejamās informācijas, ģimenes ārsts cilvēkam varēs noformēt darba nespējas lapu karantīnas dēļ.

Neapkalpos cilvēkus bez mutes un deguna aizsegiem



Šobrīd joprojām liels skaits iedzīvotāju publiskās iekštelpās nelieto vispār vai neatbilstoši lieto mutes un deguna aizsegus, pakļaujot gan sevi, gan arī citas personas inficēšanās riskam ar Covid-19, uzsvēra Strapcāne.

Tādēļ valdība šodien lēma, ka pasākuma organizatoram vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts sniegt pakalpojumu cilvēkam, kurš nelieto vai nepareizi lieto mutes un deguna aizsegu. Tas nozīmē, ka, piemēram, veikalā pārdevēja pircēju neapkalpos, ja cilvēks nelietos mutes un deguna aizsegu.

Par pasākuma organizatoram, saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam un ēku īpašniekam (tostarp viņu nodarbinātajiem) noteikto pienākumu nepildīšanu tiks paredzēta administratīvā atbildība. Kontroli veiks Pašvaldības policija un Valsts policija.

Kontaktpersonām ātrāk izsniegs darbnespējas lapas



Šobrīd SPKC epidemiologs epidemioloģiskās izmeklēšanas gaitā noskaidro personas, kas ir bijušas kontaktā ar Covid-19 slimnieku, un informē ģimenes ārstu par viņa aprūpē esošu pacientu, kas ir Covid-19 slimnieka kontaktpersona, kā arī šim pacientam noteikto karantīnas laiku. Pēc tam ģimenes ārsts izsniedz darbnespējas lapu, skaidroja Strapcāne.

VM statistika liecina, ka epidemiologiem vidēji dienā jāstrādā ar vairāk nekā 1000 kontaktpersonām. Pieaugot saslimušo skaitam, ieilgst arī paredzētā kontaktpersonu apzināšana un ģimenes ārstu informēšana, līdz ar to ieilgst arī darbnespējas lapas izsniegšana.

Lai novērstu šādas situācijas, turpmāk konkrētās inficētās personas kontaktpersonas varēs noteikt:

Slimību profilakses un kontroles centrs (kā līdz šim);

ģimenes ārsts, ja ārsta aprūpē ir saslimušā ģimenes locekļi, kas atzīstami par kontaktpersonām;

izglītības iestādes un darba devēji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra noteiktajiem kritērijiem (informācija tiks ievadīta vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā) ja slimības uzliesmojums bijis darba kolektīvā (darba vietā, izglītības iestādē).



Šādas izmaiņas daļā gadījumu uzlabotu Covid-19 slimnieka kontaktpersonas uzraudzību un ģimenes ārsts varēs izsniegt darbnespējas lapu, negaidot epidemiologa sniegto informāciju.

Tāpat tiek pagarināta attālināta darbnespējas lapas izsniegšanas iespēja par pirmajām trim slimības dienām personām, kas kopj slimu bērnu ar akūtu augšējo elpceļu saslimšanu.

Arī turpmāk akūtas ARS gadījumā vecākiem ar saslimušo bērnu pirmajā saslimšanas dienā klātienē nebūs jādodas uz ģimenes ārsta praksi tikai darbnespējas lapas saņemšanai. Kad ģimenes ārsta rīcībā būs pietiekama informācija par bērna veselības stāvokli, ārsts varēs atvērt darbnespējas lapu attālināti par pirmajām trīs saslimšanas dienām.

Tomēr, ja trīs dienu laikā bērna veselības stāvoklis neuzlabojas, darbnespējas lapas turpināšanai ārstam vai ārsta palīgam jāveic saslimušā bērna personīga apskate un izmeklēšana klātienē.