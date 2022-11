Covid-19: Kurzemē, Latgalē un Rīgā saglabājas augstāka saslimstība nekā vidēji Latvijā

Aizvadītajā nedēļā, no 14. līdz 20. novembrim, Latvijā par 9% samazinājies jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Kā ziņo SPKC, aizvadītajā nedēļā reģistrēti 2312 jauni Covid-19 gadījumi, taču līdz 14% pieaudzis pozitīvo testu īpatsvars. Par 0,6% samazinājies pacientu skaits stacionāros.

Iepriekšējās nedēļas laikā Covid-19 gadījumu skaits samazinājies visos Latvijas reģionos, tomēr Kurzemē, Latgalē un Rīgā saglabājas augstāka saslimstība nekā vidēji Latvijā. Neliels Covid-19 gadījumu pieaugums novērojams vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem.

Eiropas Savienībā situācija stabilizējas un saslimstības samazinājums vairs nav novērojams. Latvijā saslimstība ar Covid-19 turas zem ES vidējā radītāja.

Kopš šajā sezonā uzsāktā gripas monitoringa, Latvijā līdz šim laboratoriski apstiprināti 10 gripas gadījumi un ģimenes ārstu prakses ziņojušas par 27 klīniski apstiprinātiem gripas gadījumiem. Gripas reģionāla un plaša izplatība jau konstatēta dažās Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas valstīs: Portugālē, Francijā, Dānijā, Maltā, ziņoja SPKC.

Tāpat no 2022. gada 21. novembra ir paplašinātas valsts apmaksātās vakcīnas pret sezonālo gripu saņēmēju grupas, iekļaujot bērnus līdz 17 gadiem un cilvēkus no 50 gadiem. Tomēr joprojām prioritāri aicinām vakcinēties personas vecumā no 65 gadiem un citas riska grupas.

Speciālisti aicina seniorus un cilvēkus ar hroniskām slimībām neatlikt vakcināciju pret sezonālo gripu un Covid-19. Vakcinācijai var pieteikties pie sava ģimenes ārsta, ārstniecības iestādēs, vakcinācijas kabinetos vai portālā "manavakcina.lv".

Vakcināciju pret gripu un Covid-19 var saņemt vienā vakcinācijas reizē.