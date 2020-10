Covid-19: līdz novembra sākumam nakts izklaides vietās plānots ierobežot dejošanu

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, bet neierobežotu uzņēmējdarbību sabiedriskās ēdināšanas jomā, plānots, ka līdz novembra sākumam nakts izklaides vietās būs iespējas baudīt alkoholu, bet nedrīkstēs dejot, pēc sarunām ar Veselības ministrijas pārstāvjiem sacīja Rīgas Tūrisma attīstības biroja (RTAB) valdes priekšsēdētājs, Restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trešdien diskusijā starp veselības ministri Ilzi Viņķeli (AP), sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, kā arī Latvijas Bāru asociāciju ir panākta vienošanās, ka līdz novembra sākumam nakts izklaides vietās klientiem nebūs iespēja dejot, bet, atbilstoši jau esošajiem Covid-19 izplatības prevencijas nosacījumiem, cilvēki varēs baudīt draugu kompāniju un lietot alkoholu. Pagaidām tas būs eksperimentāls ierobežojums, kura pienesumu vēlāk izvērtēs.

Jenzis stāstīja, ka RTAB diskusijās piedāvāja veidot jaunu vebināru ciklu sabiedriskās ēdināšanas un viesmīlības uzņēmumiem, ko veidotu sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centra ekspertiem. Vebināra mērķis būtu dalīties labās prakses piemēros un iedvesmot, mudināt uzņēmumus ieviest papildu risinājumus vīrusa ierobežošanai. Šādu vebināra ciklu varētu sākt organizēt tuvākajā laikā.

Diskusijās Bāru asociācija arī vērsa ministres uzmanību uz nelegālajām nakts izklaides vietām, kas neievēro Covid-19 ierobežošanas nosacījumus.

Jenzis uzsvēra, ka sabiedriskās ēdināšanas un viesmīlības nozarei ir savstarpēji jāsadarbojas, lai izvairītos no stingru ierobežojumu ieviešanas, kas ietekmētu uzņēmējdarbību. Tāpat viņš sacīja, ka sadarboties preventīvi ir svarīgāk nekā saņemt sodus no policijas.

Vienlaikus RTAB vadītājs izteica gandarījumu par veselības ministres turēto solījumu – konsultēties ar nozari par iespējamiem risinājumiem pirms Covid-19 ierobežojumu ieviešanas. Pēc viņa teiktā, ir panākta arī sapratne gadījumos, ja ievieš viesmīlības nozares uzņēmējdarbībai traucējošus ierobežojumus vīrusa ierobežošanai, ir jāseko ekonomiskajam atbalstam.

Jau ziņots, ka no 17. augusta mazināti ierobežojumi ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, ļaujot pie viena galdiņa iekštelpās sēdēt astoņiem apmeklētājiem līdzšinējo četru vietā un atsakoties no cilvēku skaita ierobežojuma pie galdiņiem ārtelpās. Ēdināšanas uzņēmumiem atļauts strādāt līdz pulksten 2. Tāpat samazināta uz vienu cilvēku ēdināšanas vietās, tirdzniecības centros un kultūras norises vietās nosakāmā nepieciešamā platība - no četriem kvadrātmetriem līdz trīs kvadrātmetriem. Savukārt prasība ēdinātājiem nodrošināt divu metru distanci starp galdiņiem ir saglabāta.