Covid-19: pasaules valstis cīņā ar pandēmiju iesaista armiju. Teksta tiešraides arhīvs

Pasaule, Vatikāns.Covid-19 krīzes dēļ Vatikāna oficiālais laikraksts "L'Osservatore Romano" uz laiku pārtrauks iznākt drukātā formātā

!!!Latvija, sabiedrība!!! Covid-19 pandēmijas ierobežošanai Latvijā slēgs sporta zāles un nedēļas nogalēs arī tirdzniecības centrus, taču tas neattieksies uz aptiekām un pārtikas veikaliem, veterinārajiem veikaliem, dārzkopības un būvniecības veikaliem, optikas veikaliem, pēc Ministru kabineta sēdes informēja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. https://www.delfi.lv/news/national/politics/slegs-sporta-zales-nedelas-nogales-ari-tirdzniecibas-centrus-informe-par-mk-pienemtajiem-lemumiem-video-tiesraide.d?id=51998327

Sabiedrība, Latvija Lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatību ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un nodrošinātu atbalstu krīzes skarto nozaru darba devējiem un viņu darbiniekiem dīkstāves periodā, šā gada 24. marta sēdē Ministru kabinets apstiprināja krīzes skarto nozaru sarakstu un atbalsta (dīkstāves pabalsts) nosacījumus nodarbināto algas izmaksai uzņēmuma dīkstāves periodā. Vienlaikus norādām, ka tuvākajās Ministru kabineta sēdēs plānots lemt par atbalsta mehānismu citiem dīkstāvē esošajiem uzņēmumiem, kas strādā nozarēs ārpus šī saraksta. “Vakar ar dažādu nozaru ekspertiem vienojāmies par optimālajiem risinājumiem, lai parūpētos par krīzes ietekmes mazināšanu mūsu uzņēmējiem un darba ņēmējiem - grūtos laikus pārvarēsim kopā! Sākotnējie atbalsta mehānismi tika apstiprināti uzņēmumiem, ko tiešā veidā skāra ārkārtas stāvokļa ierobežojumi, taču apzināmies, ka patiesais skarto nozaru skaits ir plašāks, tādēļ arī citām nozarēm būs iespēja pieteikties atbalstam,” pauda ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs Sandis Ģirģens.

Pasaule, LietuvaAstoņiem Lietuvā dislocētā NATO bataljona karavīriem no dažādām valstīm disgnosticēts Covid-19. Pirmais gadījums bija nedēļas nogalē, vēl septiņi gadījumi apstiprināti otrdien.https://www.delfi.lv/news/arzemes/astoniem-nato-bataljona-karaviriem-lietuva-diagnosticets-koronaviruss.d?id=51998245

Pasaule, IndijaCīņā pret Covid-19 izplatību, Indijas premjerministrs Narendra Modi uz 21 dienu noteicis visā valstī stingrus ierobežojumus.Premjerministrs pavēstīja, ka ierobežojumi stāsies spēkā pusnaktī. Viņš sacīja, ka 21 diena ir minimālais laika periods, ko rekomendējuši veselības nozares eksperti, lai pārrautu infekcijas izplatīšanās ciklu. (LETA)

Sabiedrība, LatvijaTurpinot ieviest papildus drošības risinājumus pircēju un darbinieku aizsardzībai, lai ierobežotu vīrusa izplatību, no 24. marta "Rimi" veikalu darbiniekiem pašapkalpošanās kasēs būs pieejami sejas aizsargvairogi un daļā veikalu ir uzsākta plauktu piepildīšana nakts stundās.Visiem "Rimi" veikalu darbiniekiem ir pieejami dažādi aizsarglīdzekļi, tiek nodrošināta šobrīd darbiniekiem tik nepieciešamā vitamīnu deva, kā arī veikalos ir ieviestas organiskā stikla aizsargbarjeras pie kasēm. Tāpat uz visiem veikaliem ir sākta vairākkārt lietojamu sejas masku piegāde, kas paredzētas izmantošanai nepieciešamības gadījumā. Vēl papildus rūpējoties par darbinieku drošību, veikaliem tiek piegādāti medicīniskie termometri, lai darbiniekiem būtu iespēja pārbaudīt savu veselības stāvokli.

Sports, pasaule Covid-19 pandēmija ir apturējusi Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) 2019./2020. gada sezonu, taču tā nav mazinājusi līgas globālo ietekmi. Pagājušās nedēļas laikā kopumā 18 spēlētāji no NBA un Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) izplatīja paziņojumus video formātā, lai sniegtu svarīgu informāciju par veselību un labsajūtu ar mērķi mazināt koronavīrusa izplatību. Šiem video visos līgas sociālo mediju kontos jau ir vairāk nekā 37 miljonu skatījumu. Reaģējot uz pandēmiju un izmantojot līgas plašo popularitāti digitālajās platformās - spēcīgās komandu, spēlētāju, treneru, ārstu un citu NBA ģimenes locekļu balsis - ir uzsākta globāla sabiedrības un sociālās iesaistes kampaņa “NBA kopā”, kuras mērķis ir atbalstīt, iesaistīt, izglītot un iedvesmot jauniešus, ģimenes un fanus. Programma balstās uz četriem virzieniem - "Zini faktus", "Izrādi rūpes", "Paplašini savu kopienu" un "Tiešraide: NBA kopā". Tā papildinās aktuālāko informāciju par veselību un drošību, dalīsies ar vadlīnijām un resursiem, kā arī ar digitālo rīku un virtuālo notikumu palīdzību uzturēs cilvēkus un kopienas sociāli vienotus laikā, kad visi cīnās ar pandēmijas seku novēršanu. Iniciatīvas “NBA kopā” ietvaros, NBA ir nolēmusi dot ieguldījumu un palīdzēt piesaistīt vairāk nekā 50 miljonus ASV dolāru, lai atbalstītu cilvēkus, kurus skāris Covid-19, kā arī ziedotu sabiedrības un veselības aprūpes organizācijām. NBA, WNBA komandas un spēlētāju atbalsta apmērs jau sasniedzis 30 miljonu dolāru.

Sports, pasaule.Pasaules vieglatlētikas asociācija paudusi prieku, ka Tokijas olimpiskās spēles pārceltas gadu vēlāk: "Esam gandarīti par SOK un Japānas valdības lēmumu pārcelt olimpiskās spēles uz 2021.gadu. Tas ir tas, ko vēlas sportisti, un ticam, ka tas dos sportistiem, tehniskajiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem nelielu atelpu un skaidrību."

Sports, LatvijaPēc Tokijas olimpisko spēļu pārcelšanas Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Aldons Vrubļevskis pauda savu skatījumu par lēmuma pieņemšanu: "Šoreiz komunikācija notika apgrieztā veidā, jo SOK parasti vispirms informē nacionālās olimpiskās komitejas un tikai pēc tam ir paziņojums presei. Šodien paziņojums presei bija stundu ātrāk nekā tika saņemta elektroniska pasta vēstule no SOK. Tas varētu liecināt par to, ka ir kādi pēkšņi apstākļi, kas lika pieņemt šādu lēmumu nekavējoties."https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/vrublevskis-pec-olimpisko-spelu-parcelsanas-sportistiem-japarplano-savas-darbibas.d?id=51998073

Pasaule, ASVŅujorkas mērs Bils de Blasio no federālās valdības pilsētas slimnīcām pieprasījis 15 tūkstošus plaušu ventilācijas iekārtas, ziņo CNN. Pirmdien viņš brīdināja, ka slimnīcām jau nākamajā nedēļā var pietrūkt medicīnisko materiālu. Ņujorkas štatā konstatēta vairāk nekā puse no visiem ASV Covid-19 gadījumiem. Pavisam ASV zināmi 46 tūkstoši inficēšanās gadījumu, 582 pacienti ir miruši.

Pasaule, Lielbritānija Britiem, kas pārkāps valdības noteiktos ierobežojumus, uz vietas tiks piemērots 30 mārciņu (32 eiro) sods. Pirmdien Lielbritānija tika pasludināta virkne ierobežojumu. Cilvēkiem atļauts atstāt savas mājas tikai, lai iepirktu pārtiku, apmeklētu ārstu, sportotu vienu reizi dienā un dotos uz darbu, ja nav iespējams strādāt no mājām.

Pasaule, PolijaPolija nolūkā ierobežot Covid-19 izplatību ieviesusi jaunus pārvietošanās ierobežojumus, aizliedzot pulcēties vairāk nekā diviem cilvēkiem.Jaunie ierobežojumi būs spēkā vismaz līdz 11. aprīlim. (LETA)

Pasaule, Rumānija Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Rumānijā cilvēkiem no trešdienas būs atļauts atstāt mājas vienīgi, lai dotos uz darbu un veikalu pēc pirmās nepieciešamības precēm, bet senioriem būs pilnībā aizliegts atstāt savus mājokļus, otrdien paziņojis Rumānijas prezidents Klauss Johanniss.Covid-19 dēļ Rumānija jau ir izsludinājusi ārkārtējo stāvokli un noteikusi nakts komandantstundu, bet Johanniss paziņoja, ka no trešdienas līdzšinējās rekomendācijas kļūs par obligātu prasību.Lai nodrošinātu, ka ierobežojumi tiek ievēroti, palīgā saukta armija. (LETA)

Pasaule, Jordānija Jordānijā trīs dienās aizturēti vairāk nekā 1600 cilvēku par Covid-19 ierobežošanai noteiktās komandantstundas pārkāpšanu.Jordānijā komandantstunda tika noteikta pēc tam, kad cilvēki neievēroja varasiestāžu ieteikumu palikt mājās un laukā doties tikai ārkārtējā gadījumā.Valdība ir brīdinājusi, ka cilvēki, kas tiks aizturēti par noteikumu pārkāpšanu, tiks uz 14 dienām tiks ievietoti karantīnā un viņiem var tikt piespriests arī līdz gadam ilgs cietumsods.Jordānijā reģistrēti 127 inficēšanās gadījumi ar Covid-19. Neviens nāves gadījums vēl nav konstatēts. (LETA)

Sabiedrība, Latvija Valsts meža dienests aicina ikvienu atcerēties par nepieciešamību arī mežā izvairīties no tuva kontakta ar citiem cilvēkiem, aģentūru LETA informēja dienestā.Valsts meža dienestā vērsa uzmanību, ka ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu iedzīvotājiem arī mežā jāievēro sociālā distance un jāizvairās no tuva kontakta ar citiem cilvēkiem.

Pasaule, Ēģipte Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ēģiptē no trešdienas uz divām nedēļām noteikta komandantstundu, otrdien paziņoja Ēģiptes premjerministrs Mostafa Madbouli."Kustība uz visiem publiskajiem ceļiem būs aizliegta no plkst.19 līdz plkst.6 (..) divas nedēļas," preses konferencē pavēstīja premjerministrs. "Viss masu transports, publiskais un privātais, tiks apturēts šajā periodā," viņš piebilda. (LETA)

Sports, pasauleStarptautiskā Modernās pieccīņas federācija uzreiz pēc SOK lēmuma par olimpisko spēļu atlikšanu līdz 2021. gadam paziņoja par Pasaules kausa sezonas atcelšanu. Pagaidām uz vēlāku laiku atlikts pasaules čempionāts, bet pirms 2021. gada Tokijas olimpiskajām spēlēm tiks izstrādāta jauna atlases kārtība.

Pasaule, Islande Islandes veselības dienesti otrdien paziņoja, ka valstī apstiprināts pirmais nāves gadījums no koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19.Kā teikts Islandes Nacionālās universitātes slimnīcas paziņojumā, no Covid-19 mirusi islandiete vecumā virs 60 gadiem, kas cietusi no hroniskas slimības. (LETA)

Pasaule, Somija Somijas bijušajam prezidentam, 82 gadus vecajam Marti Ahtisāri, kurš 2008. gadā tika godalgots ar Nobela Miera prēmiju, Covid-19 testa rezultāts ir pozitīvs, otrdien pavēstīja prezidenta birojs."Pirmdien 23. martā infekcija tika apstiprināta. Prezidentam Ahtisāri, ņemot vērā situāciju, klājas labi," teikts paziņojumā. (LETA)

Pasaule, Francija Francijas policija otrdien vairākiem simtiem nelegālo imigrantu likusi pamest nometni uz ziemeļiem no Parīzes, šādi cenšoties ierobežot koronavīrusa izplatību bezpajumtnieku vidū galvaspilsētas apkaimē. (LETA)

Pasaule, LielbritānijaLondonas mērs Sadiks Hans otrdien brīdināja, ka joprojām pārāk daudz cilvēku izmanto metro, neraugoties uz to, ka Lielbritānija centienos mazināt Covid-19 riskus ieviesusi stingru karantīnas režīmu."Es nevaru to pateikt vēl stingrāk - mums ir pilnībā jāpārtrauc lietot sabiedrisko transportu nesvarīgiem mērķiem," tviterī brīdināja mērs.Pirmdien, kad Covid-19 epidēmijā Lielbritānijā nāves gadījumu skaits sasniedza 335, premjerministrs Boriss Džonsons izsludināja valsts mēroga stingro karantīnas režīmu. (LETA)

Sabiedrība, Latvija"Kā gan tas nākas, ka Rīgā veikalos 2 metru attālums jāievēro, pat skolu stadioni slēgti, bet RTU peldbaseins laipni aicina nākt un peldēt? Vai tiešām tas ir ok?" portālam "Delfi" rakstīja kāds lasītājs.https://www.delfi.lv/aculiecinieks/news/sabiedriba/lasitajs-satraukts-par-rtu-peldbaseina-darbibu-pandemijas-laika-instances-tas-ir-atlauts.d?id=51995719

!!!Sports, pasaule!!!Kā prognozēts, Tokijas olimpiskās spēles nenotiks paredzētajā laikā. Visticamāk, būs 2021. gada Tokijas olimpiskās spēles.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/tokijas-olimpiskas-speles-atliktas-uz-2021-gadu.d?id=51997091

Izklaide, pasaule Olimpiskā čempiona daiļslidošanā Jevgeņija Pļuščenko laulātā draudzene ķērusies pie sejas masku veidošanas. Kā elegantā dāma informējusi savā "Instagram" profilā, maskas viņa ne tikai valkā pati, bet arī dāvina īpaši izvēlētiem cilvēkiem. https://www.delfi.lv/izklaide/dzivesstils/stils/glamurs-arkartas-apstaklos-smalkakas-sejas-maskas-krievija.d?id=51996403

Sabiedrība, Latvija Lai sniegtu atbildes uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar Covid-19 un tā dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, Valsts kanceleja sadarbībā ar uzņēmumu "Tet" ir izveidojusi vienotu bezmaksas informatīvo diennakts tālruni 8345. Vienotā tālruņa galvenais uzdevums ir palīdzēt iedzīvotājiem labāk orientēties informācijā, kas saistīta ar Covid-19, un palīdzēt saprast, kurā iestādē vērsties pēc palīdzības, portāls "Delfi" uzzināja Valsts kancelejā. Zvani uz informatīvo tālruni 8345 tiks pieņemti, sākot no 24. marta pulksten 14.00. Jautājumi tiks pieņemti gan latviešu, gan krievu valodā; galvenais nosacījums – zvanītājam jāatrodas Latvijas teritorijā. Ārzemēs esošie neskaidros jautājumus aicināti risināt, zvanot uz Konsulārās palīdzības diennakts tālruni.

Sabiedrība, LatvijaŅemot vērā, ka koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības mazināšanai ir noteikti starptautisko pasažieru pārvadājumu ierobežojumi, ir apturēta arī "Tallink" līnijas prāmju satiksme starp Rīgu un Stokholmu. Domājot par risinājumiem, kā šajā brīdī atbalstīt krīzes situācijā nonākušo ostas uzņēmumu, Rīgas brīvostas pārvaldē lems par iespēju uz laiku atbrīvot abus Rīgas ostā piespiedu dīkstāvē esošos "Tallink" līnijas prāmjus no ostas maksām, portāls "Delfi" uzzināja Rīgas brīvostas pārvaldē.

Sabiedrība, Latvija Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas klātienē nodrošina dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju, tomēr savu apmeklējumu vēlams pieteikt telefoniski vai pa e-pastu, portālu "Delfi" informēja Tieslietu ministrijā. Iesniegumus arhīva jautājumos par atkārtotām civilstāvokļa aktu apliecībām un izziņām dzimtsarakstu nodaļas pieņem elektroniski, izmantojot portālus www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv.Iesniegumus laulību reģistrācijai šobrīd var nosūtīt izvēlētajai dzimtsarakstu nodaļai tikai elektroniski, ja iesniegumu par laulības noslēgšanu ar drošu elektronisko parakstu ir parakstījušas abas personas, kas laulību vēlas noslēgt. Atsevišķas dzimtsarakstu nodaļas arī reģistrē pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas pieteiktās laulības. Ja personas nevēlas iepriekš pieteikto laulību reģistrēt ārkārtējās situācijas laikā, laulības reģistrāciju iespējams pārcelt, vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļu par citu laulības noslēgšanas laiku. Jāatzīmē, ka, šobrīd drošības apsvērumu dēļ, laulību reģistrācija notiek tikai liecinieku klātbūtnē bez viesiem. Vienlaikus Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments vēlas vērst uzmanību, ka, ņemot vērā klātienē sniedzamo pakalpojumu ierobežojumus, netiek pieņemti arī jauni vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegumi.

Aviācijas nozare, Latvija/ pasauleAviācijas nozare ceļ trauksmi. Sekas, ar kurām jau pašlaik saskaras aviācijas nozare un starptautiskās prognozes liecina, ka šī nozare būs viena no tām, kas ilgtermiņā vissmagāk cietīs no Covid-19 radītajām sekām. Turklāt aviācija ir stratēģiskās nozīmes nozare, kas ir jo īpaši svarīga krīzes laikā. Tādēļ, valsts ilgtermiņa interesēs atbalsts nozarei nepieciešams šodien, uzsver Artūrs Kokars, biedrības “Latvijas Aviācijas asociācija” (LAA) valdes loceklis.Starptautiskās lidostu padomes (Airports Council International, ACI) aplēses liecina, ka Covid-19 radīs sarežģījumus aviācijas nozarē, bet īpaši nopietna krīze tiek prognozēta Eiropas aviācijas nozarei. Turklāt situācija Eiropā strauji pasliktinās. Tas attiecas arī uz Latviju.ACI aplēses liecina:*2020.gadā pasaulē pasažieru pārvadājumi ar gaisa kuģiem samazināsies par aptuveni 30%, bet tuvāko trīs mēnešu laikā – pat par 70%;*Eiropā šī gada pirmajā ceturksnī avio pasažieru skaits samazināsies par teju 70 miljoniem jeb par 13,5%;*kopējais pasažieru kritums šogad Eiropā lēšams teju 190 miljoni jeb 7,5% (pirms krīzes pasažieru pieaugums Eiropā lēsts 2,3% apjomā). ACI Eiropas reģionālā biroja informācija liecina, ka līdztekus negatīvai ietekmei uz aviācijas nozari īstermiņā, Covid-19 epidēmija radīs negatīvu ietekmi arī ilgtermiņā.

Pasaule, Spānija Madridē pagaidu morgs iekārtots ledus arēnā, jo slimnīcas ir pārslogotas. Spānijā līdz šim reģistrēti 39 673 Covid-19 gadījumi, 2696 cilvēki ir miruši. Tas ir trešais lielākais mirušo rādītājs pēc Itālijas un Ķīnas.

Izklaide, pasauleToms Henkss, amerikāņu aktieris: "Izolēšanās darbojas šādi – jūs nevienu neinficējat un neviens neinficē jūs. Saprātīgi, vai ne? Tas prasīs laiku, bet, ja mēs rūpēsimies viens par otru, savu iespēju robežās palīdzēsim un atteiksimies no dažām ērtībām... šis viss arī pāries. Mēs varam tikt ar to galā."https://www.delfi.lv/izklaide/slavenibas/aktieri/toms-henkss-informe-par-savu-covid-19-slimibas-gaitu.d?id=51995743

Sports, Latvija"Mēs dzīvojam kurā gadā? Šodien ir 21. gadsimts. Nu, vai tiešām mūsu dakteri ir slinki, stulbi vai kā viņus nosaukt? Ir vīruss. Bet mēs lidojam kosmosā. Mēs nevaram nekādas [vakcīnas] atrast pret to vīrusu? Es nesaprotu," uzskata Viktors Ščerbatihs.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/olimpiska-medalnieka-scerbatiha-izteicieni-par-medikiem-raisa-sasutumu-socialajos-tiklos.d?id=51995149

Kultūra, Latvija “Delfi Kultūra” veica nelielu virtuālu ekskursiju pa dažādām platformām un izvēlējās 10 dažādus pasaulē slavenus muzejus, galerijas un izstādes, kas piedāvā aizraujošu saturu – īpaši noderīgu mājās sēdēšanas laikā. https://www.delfi.lv/kultura/news/art/desmit-pasaulslaveni-muzeji-un-izstades-ko-baudit-majas-rezima.d?id=51996161

Sports, Latvija9. martā no Spānijas atgriezās vairāki Latvijas riteņbraucēji. Trim no viņiem konstatēts Covid-19https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/cycling/covid-19-lidmasina-no-spanijas-inficejusies-tris-latvijas-ritenbrauceji.d?id=51995961

Bizness, Latvija 20. martā Saeimas pieņemtais likums apturējis ne vien fizisko azartspēļu licences, bet arī to darbību interaktīvajā vidē. Sekas, neņemot vērā vīrusa Covid-19 jau radītos zaudējumus, uz šo tautsaimniecības nozari būs neatgriežamas. Ne tikai uzņēmuma ietvaros, bet arī valstiski – šīs nozares uzņēmumi 2020. gadā nodokļu veidā valsts budžetā būtu iemaksājuši teju 20 miljonus eiro, portālam "Delfi" sacīja "Optibet" reģionālais vadītājs Dainis Niedra.Vēl jo vairāk – likuma ierobežojumi paver iespēju nelicencēto azartspēļu vietnēm, kas varēs netraucētas turpināt darbību Latvijā, un iedzīvotāji turpinās tās izmantot internetā arī Covid-19 pandēmijas laikā, turklāt ar vēl lielāku jaudu nekā līdz šim, prognozē uzņēmējs.

Sabiedrība, Latvija Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz šim saņēmusi 14 kolektīvās atlaišanas paziņojumus par teju 3000 darbinieku atbrīvošanu, otrdien tiešsaistes preses konferencē pastāstīja labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV).Ministre uzsvēra, ka patlaban ir grūti prognozēt un plānot, kā Covid-19 pandēmijas dēļ pieaugs bezdarbnieku skaits un cik daudz papildu resursu būs nepieciešams piesaistīt.

Sports, ASVDalasas "Mavericks" kluba atbalstam pievienojies arī Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/porzingis-ziedo-covid-19-pacientus-aprupejosajiem-medikiem.d?id=51995997

Pasaule, HāgaCovid-19 dēļ Nīderlandē līdz 8. jūnijam apturētas tiesas sēdes virs Ukrainas notriektā avioreisa MH17 lietā. Tiesas prāva sākās marta sākumā. Tajā jau izskanēja apsūdzības Krievijai par izmeklēšanas traucēšanu, tāpat atklāts aculiecinieku stāstītais, ka pie pretgaisa aizsardzības iekārtas “Buk”, ar kuru 2014. gadā tika notriekta Malaizijas pasažieru lidmašīna, atradās Krievijas specdienestu pārstāvji.

Sabiedrība, Latvija/pasaule Kompānija “Kaspersky” par brīvu uz pusgadu medicīnas iestādēm visā pasaulē piešķirs licences risinājumiem - aizsardzibai pret kiberdraudiem. Runa ir par organizācijām domātajiem izstrādājumiem galiekārtu un mākoņinfrastruktūru aizsardzībai “Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus”, “Kaspersky Security for Microsoft Office 365”, “Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced” un “Kaspersky Security for Virtual and Cloud Environments”. „Šodien medicīnas iestādes lielākajā daļā valstu strādā uz savu iespēju robežas. Visi spēki un resursi tiek novirzīti dzīvības glābšanai un infekcijas apkarošanai. Šajā sarežģītajā situācijā mēs esam gatavi atbalstīt mediķus un piedāvājam ārstniecības iestādēm savu organizācijām paredzēto izstrādājumu bezmaksas licences,” saka “Kaspersky” vadītājs Baltijā Andis Šteinmanis.

Pasaule, BaltkrievijaBaltkrievijā Covid-19 diagnosticēts 81 cilvēkam. Garīdznieki no helikoptera virs Minskas izslacījuši svēto ūdeni, ziņo “Currenttime”.

Sabiedrība, Latvija "Wizz Air" informē, ka saskaņā ar jaunāko lēmumu, Rīgas bāze būs slēgta līdz 2020. gada 1. maijam. Tas nozīmē, ka visi ienākošie un izejošie reisi tiks atcelti līdz minētajam datumam, vēsta kompānijā.

Pasaule, UkrainaUkrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uz mēnesi atcēlis pavasara iesaukumu armijā. Kijevā slēgts metro, bet virszemes sabiedriskais transports pieejams tikai ar īpašām caurlaidēm – to profesiju pārstāvjiem, kuriem svarīgi būt darbā. Valstī saslimšana ar Covid-19 konstatēta 83 cilvēkiem, trīs miruši. Saslimuši arī vismaz divi parlamenta deputāti. Veselības ministrs aicina ieviest ārkārtējo stāvokli.

Sabiedrība, Latvija Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par kredīta maksājumu atlikšanu Latvijas iedzīvotājiem līdz Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes beigām, vēsta LETA. Tāpat sākta parakstu vākšana, lai prasītu nodrošināt papildu finansējumu mediķu algu celšanai.

Aktīva atpūta, Latvija Ņemot vērā Latvijā noteikto ārkārtas stāvokli, hokeja klubs Rīgas "Dinamo" no šodienas piedāvās ikvienam sportot gribētājam, kurš atrodas karantīnā, ir pašizolējies vai vienkārši turpina strādāt vai mācīties no mājām, vingrot kopā programmas "Sporto mājās" ietvaros. “Reaģējot uz jaunajiem apstākļiem pasaulē, esam sastādījuši ikviena sagatavotības līmeņa sportot gribētājam piemērotu fizisko treniņu programmu, kura būs pieejama on-line katru dienu, sākot ar šo nedēļu” saka AS “Dinamo Rīga” valdes loceklis Jurijs Kuzņecovs , kurš vadīs šīs attālinātās sporta nodarbības.

Sabiedrība, LatvijaPulksten 11 sāksies Labklājības ministrijas organizētā video preses konference par aktuālo situāciju sociālajā jomā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu

Kultūra, Latvija Arī dziedātāja Aminata uz rudeni pārceļ savu 18. aprīlī kultūrtelpā “Hanzas perons” plānoto koncertu. "Kaut arī vismaz šobrīd paredzēts, ka pulcēšanās ierobežojumi beigsies četras dienas pirms plānotā koncerta, nevēlamies gaidīt līdz pēdējam brīdim, jo nevaram prognozēt, vai joprojām aktuālā problēma tiks atrisināta,” saka dziedātāja. https://www.delfi.lv/kultura/news/music/dziedatajas-aminatas-solokoncerts-tiek-parcelts-uz-septembri.d?id=51995541

Ēdināšana, LatvijaDrošības un finansiālu apsvērumu dēļ no otrdienas, 24.marta, “Lage” grupas restorāni “Gan Bei”, “D’Arte”, “Thali” apkalpos tikai tiešsaistes pasūtījumus un attālinātās piegādes. Darbu ierastajā režīmā turpinās “Lage Gastronomija” veikali,

Pasaule, Ķīna Ķīnas Hubei provincē, kur pērnā gada decembrī sākas jaunā koronavīrusa epidēmija, no trešdienas plānots atcelt gandrīz visus ierobežojumus. Piesardzības mēri gan paliks spēkā province galvaspilsētā Uhaņā, ziņo raidsabiedrība CNN.

Pasaule, Armēnija Covid-19 pandēmija ietekmē visus, arī diplomātijā mainās notikumi un ir jāievēro sociālā distancēšanās. Lūk, kā ar Ķīnas vēstnieku tiekas Armēnijas prezidents Armens Sarkisjans. https://twitter.com/Igor_Denisov/status/1242156392124989441?ref_src=twsrc%5Etfw

Sabiedrība, Latvija“Maxima Latvija”, rūpējoties par savu darbinieku un klientu drošību, ievieš vēl vienu iniciatīvu vīrusa izplatības ierobežošanai – veikalu darbiniekiem pašapkalpošanās kasēs ir pieejamas organiskā stikla sejas aizsargmaskas, tādējādi pilnvertīgi un droši turpinot darbu arī šajās kasēs.

Pasaule, Itālija https://www.delfi.lv/news/arzemes/italija-covid-19-epidemija-otro-dienu-krities-jauno-naves-gadijumu-skaits.d?id=51994599

Sports, pasauleAr katru dienu pieaug runas par Tokijas olimpisko spēļu iespējamo atlikšanu. SOK solot lēmumu pieņemt četru nedēļu laikā, tomēr jau tagad vairāku valstu olimpiskās komitejas, ietekmīgi sportisti un sporta funkcionāri paziņojuši, ka olimpiādes atlikšana uz vēlāku laiku būtu optimālākais risinājums.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/sok-loceklis-tokijas-olimpiskas-speles-tiks-parceltas.d?id=51994159

Pasaule, ASV https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-tramps-aicinas-atcelt-ierobezojumus-kalifornija-pastiprina-karantinu.d?id=51994787

Sabiedrība, LatvijaLīdz šim Latvijā kopā veikti 6806 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, apstiprināti 197 saslimšanas gadījumi.https://www.delfi.lv/news/national/politics/saslimsana-ar-covid-19-latvija-apstiprinata-vel-17-cilvekiem.d?id=51994819

