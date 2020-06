Covid-19: pašvaldību slimnīcas joprojām nav saņēmušas solīto 20% piemaksu darbiniekiem

Neviena pašvaldības slimnīca līdz šim nav saņēmusi piemaksu darbiniekiem, kas strādāja ar Covid-19 pacientiem, tā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas attālināti notikušajā sēdē otrdien apgalvoja Latvijas slimnīcu biedrības (LSB) priekšsēdētājs Jevgēnijs Kalējs.

Viņš norādīja, ka jau martā Veselības ministrija (VM), lai motivētu darbiniekus strādāt ar Covid-19 pacientiem, bija solījusi piešķirt piemaksu 20% apmērā.

Vēl Kalējs uzsvēra problēmu, ka nav arī kompensēti izdevumi, kas tika iztērēti, iegādājoties individuālās aizsardzības līdzekļus slimnīcās. "Sākumā tos neiegādājās centralizēti, bet katras slimnīcas vadītājs mēģināja to atrisināt no savas puses. Tā pirmā piegāde no Ķīnas bija tikai aprīļa vidū, bet līdz tam visi līdzekļi un izdevumi, kas bija saistīti ar aizsardzību, bija uz slimnīcu pašu pleciem," uzsvēra Kalējs.

Kalējs informēja, ka pagājušajā nedēļā ir sazinājies ar Nacionālo veselības dienestu, kur viņam norādījuši, ka visi nepieciešamie pieteikumi ir iesniegti, bet slimnīcas vēl nav saņēmušas kompensāciju. Vakar notika tikšanās arī ar Pašvaldību savienību un pārrunāti šie jautājumi.

Akcentējot gatavošanos arī iespējamajam Covid-19 saslimšanas otrajam vilnim, Kalējs uzsvēra, ka "bez šīs motivācijas slimnīcu darbiniekiem būs ļoti grūti strādāt".

Apakškomisijas priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs (S) sēdes noslēgumā Kalējam apsolīja, ka apakškomisijas vārdā uzrakstīs vēstuli Veselības ministrijai ar lūgumu reaģēt uz šo problēmu.

Jau ziņots, ka otrdien, 24. martā, Ministru kabineta sēdē valdība atbalstīs 20% piemaksas tiem mediķiem, kas tieši iesaistīti darbā ar Covid-19 izplatības seku novēršanu un strādā ārkārtas apstākļos, pirmdien pēc valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes, attālinātā preses konferencē žurnālistiem pavēstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).