Covid-19: Policija 'radošajās vakariņās' par ierobežojumu pārkāpumu ierosina 21 administratīvo procesu

Tāpat policija aizvien turpina uzraudzīt tirdzniecības vietas un to, vai tiek ievēroti drošas iepirkšanās principi gan no tirgotāju, gan apmeklētāju puses. Laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai policija kopumā pārbaudījusi 1996 tirdzniecības vietas, 315 gadījumos ir doti preventīvi norādījumi, bet 25 gadījumos uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi. Lēmumi par tirdzniecības vietu slēgšanu līdz šim nav pieņemti.

Savukārt uzraugot pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, likumsargi kopumā veikušai 1012 pārbaudes un 49 gadījumos ir doti preventīvi norādījumi. Tāpat Aizvien tiek konstatēti pašizolācijas ierobežojumu pārkāpumi, šonedēļ likumsargi fiksējuši 14 tādus, kā arī fiksēts viens skaistumkopšanas ierobežojumu pārkāpums.

Arī turpmāk policija uzraudzīs, lai tiek ievēroti ārkārtējās situācijas noteiktie ierobežojumi gan dienas, gan nakts laikā. Jo īpaši šajās brīvdienās policija pievērsīs uzmanību un novirzīs savu resursu to vietu, kurās pastāv lielāks cilvēku pulcēšanās risks, kontrolei. Piemēram, uzraudzīsim ne tikai tirdzniecības vietās, bet arī citas publiskas vietas, kur dienas sociāli aktīvākajā laikā pulcētos cilvēki, kā dabas takas vai citas aktīvās atpūtas vietas. Tāpat policija turpinās uzraudzīt arī to, lai sabiedriskajā transportā tiek ievērotas epidemioloģiskās prasības.

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem gan pret savu, gan līdzcilvēku veselību, nepulcēties, ievērot distanci un tur, kur nepieciešams, lietot deguna un mutes aizsegus! Tikai tā kopīgi var mazināt Covid-19 infekcijas izplatību un pēc iespējas ātrāk samazināt citus ierobežojumus.