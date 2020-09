Covid-19 saslimšana Latvijā konstatēta vēl diviem cilvēkiem; pirmoreiz – Vārkavas novadā

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 2532 Covid-19 testi un reģistrēti divi jauni saslimšanas gadījumi, vēsta Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais atgriezies no ārvalstīm un vienai personai tiek precizēti inficēšanās apstākļi.

Kopumā Latvijā kopā veikti 256 350 izmeklējumi, saslimušas 1406 personas un 1173 izveseļojušās, 34 mirušas.

Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopā stacionāros ārstējas pieci pacienti, četri ar vidēji smagu, viens ar smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāra izrakstīti 205 pacienti.

Pirmo reizi inficēšanās ar Covid-19 ir konstatēta kādam Vārkavas novada iedzīvotājam, liecina SPKC apkopotie dati.

Līdz ar to Latgalē pašlaik ar Covid-19 saslimuši iedzīvotāji ir reģistrēti desmit pašvaldībās un tas ir otrs lielākais rādītājs aiz Rīgas reģiona.

Otrs pagājušajā diennaktī atklātais Covid-19 gadījums reģistrēts Jelgavā, bet kopējais saslimušo skaits Jelgavā joprojām nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Viens no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet otrs - no 30 līdz 39 gadiem.

Kopumā ar Covid-19 saslimuši cilvēki pašlaik dzīvo 42 Latvijas pašvaldībās.

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā bija izsludināta ārkārtējā situācija, kas beidzās 9. jūnijā.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.