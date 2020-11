Covid-19: sociālās aprūpes centrā Rīgā inficējušies aptuveni 100 klienti un darbinieki

Rīgā, privātajā sociālās aprūpes centrā "Liepa" ar Covid-19 inficējušies aptuveni 100 klienti un darbinieki, apstiprināja biedrības "Dzintarkrasta serviss", kas izveidojusi šo centru, valdes priekšsēdētāja Marika Žuravļova.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņa informēja, ka centrā tika testēti gan darbinieki, gan aprūpes centra klienti un pēc testu rezultātiem inficētie tika pilnībā nošķirti no pārējiem.

Pašlaik gan aprūpētāji, gan viņu klienti lielākoties Covid-19 pārslimo bez simptomiem.

Darbs sociālās aprūpes centrā turpinoties. Ņemot vērā klientu daudzumu, inficētos klientus turpina aprūpēt tie centra darbinieki, kuriem ir pozitīvas Covid-19 analīzes. Žuravļova uzsvēra, ka pretējā gadījumā nebūtu iespējams nodrošināt sociālās aprūpes centra pakalpojumus.

Darbs norit, ievērojot visas Ministru kabineta noteiktās prasības, un tās tika ievērotas arī līdz šim, viņa apgalvoja. Vienīgi pašlaik aprūpētāji izmanto speciālos kombinezonus.

Kā teikts biedrības "Dzintarkrasta serviss" mājaslapā, tā savu darbību sāka 2006.gada 26.martā, un tai ir divas struktūrvienības - dienas aprūpes centrs "Liepa", kurā tiek sniegta aprūpe personām ar diagnozi demence, kā arī sociālās aprūpes centrs pansionāts "Liepa", kur sociālo aprūpi un rehabilitācijas pakalpojumus saņem pensijas vecuma personas un personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 898 Covid-19 gadījumi, bet četri Covid-19 pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Iepriekšējais vienā diennaktī atklāto Covid-19 gadījumu rekords bija 642 personas, kas tika fiksēts 21. novembrī.

Aizvadītajā diennaktī divas mirušās personas bijušas vecumā no 70 līdz 75 gadiem, viena - no 55 līdz 60 gadiem, bet vēl viena - no 80 līdz 85 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 8024 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 11,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimusi 15 171 persona, bet 188 inficētas personas mirušas. Saskaņā ar SPKC datiem, patlaban valstī ir 12 403 aktīvi saslimšanas ar Covid-19 gadījumi.