Covid-19: SPKC lūdz Liepājas viesnīcas un kafejnīcu apmeklētājus uzmanīt savu veselību

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, turpinot jau uzsāktās epidemioloģiskās izmeklēšanas un saņemot jaunu informāciju par saslimušajiem ar Covid-19, iezīmē jaunus saslimšanas gadījumu uzliesmojumus, kas saistīti ar draugu kompāniju izklaidi publiskās vietās, tostarp vairākām sabiedriskās ēdināšanas vietām Liepājā, portālu "Delfi" informēja SPKC pārstāve Ilze Arāja.

Veicot šobrīd trīs atklāto uzliesmojumu epidemioloģisko izmeklēšanu, epidemiologi atklāja papildu izklaides vietas, kuru apmeklētājiem sevišķi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim.

SPKC lūdz iedzīvotājus, kas šā gada jūlija sākumā apmeklēja:

3. jūlija vakarā viesnīcu "Sport Hotel", Dzērves ielā 9, Liepājā;

3. jūlija vakarā restorānu "7.līnija", Peldu ielā 59A, Liepājā;

4. jūlija vakarā kafejnīcu "Darbnīca", Lielā iela 8, Liepājā;

4. jūlija vakarā alus bāru "Miezis&Ko", Kuģinieku iela 5, Liepājā;

4. jūlija vakarā kafejnīcu "Delisnack", Dzirnavu iela 4, Liepājā;

5. jūlija vakarā kafejnīcu "Vējš", Graudu iela 45, Liepājā

14 dienas no šo publisko vietu apmeklēšanas, novērot savu veselību un sekot izmaiņām (paaugstināta temperatūra, sāpes kaklā, klepus), nepieciešamības gadījumā telefoniski vērsties pie sava ģimenes ārsta.

Tā rīkoties SPKC aicina arī tos iedzīvotājus, kuri:

27. jūnija vakarā līdz 8. jūlija vakaram apmeklēja restorānu "Aqua Luna" Andrejostas iela 5 k-5, Rīgā;

28. jūnija vakarā līdz 9. jūlija vakaram apmeklēja restorānu "Kinki" Blaumaņa iela 5A, Rīgā.

SPKC norāda, ka restorānu apmeklētājiem risks saslimt tiek vērtēts kā zems.

Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no pulksten 8 līdz 20, sestdienās laikā no pulksten 9 līdz 15 un svētdienās laikā no pulksten 9 līdz 12, atgādina SPKC.

SPKC vērš uzmanību iedzīvotājiem, kas bieži apmeklē publiskas vietas un izklaides vietas, ir pieejama lietotne "Apturi Covid", tāpēc aicina to lejupielādēt. Izmantojot lietotni, būs iespējams savlaicīgāk uzsākt pasākumus, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.

"Delfi" jau rakstīja, ka Rīgas restorāni "Riviera" un "Aqua Luna", kurus apmeklēja ar koronavīrusu saslimušie, nosūtījuši savus darbiniekus Covid-19 testēšanai, informēja restorānu pārstāvji.

Arī restorāns "Legend Beach" Jūrmalā, kuru bija apmeklējuši vairāki ar Covid-19 saslimušie, un kurš uz laiku bija slēgts dezinfekcijas veikšanai, ir atsācis darbību, iepriekš vēstīja restorānā.

Restorāna "Aqua Luna" pārstāvji informēja, ka, veicot visus drošības pasākumus un, lai novērstu jebkādas bažas klientiem un darbiniekiem, visi restorāna "Aqua Luna" darbinieki veica Covid-19 testu. Restorāna darbinieku testa rezultāti jau zināmi – tas visiem ir bijis negatīvs.

Vienlaikus "Aqua Luna" informēja, ka ņemot vērā 27. jūniju kā kontakta datumu, balstoties uz SPKC sniegto informāciju un uzņēmuma veiktajiem epidemioloģiskajiem pasākumiem, restorāns plāno atsākt darbību. Visu darbinieku testēšana uz Covid-19 ir veikta, kā arī īstenota restorāna telpu dubulta dezinficēšana.

"Riviera" ceturtdien darīja zināmu, ka restorāns nosūtījis savus darbiniekus Covid-19 testēšanai, turpina veikt visus nepieciešamos epidemioloģiskos pasākumus, rūpējoties gan par klientu, gan darbinieku veselību un drošību, aktīvi sadarbojoties ar SPKC.

"Riviera" pandēmijas laikā apmeklētājiem bija atvērta, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Jau vēstīts, ka personām, kuras 27. jūnija vakarā apmeklēja restorānu "Aqua Luna" vai 28. jūnija vakarā bija restorānā "Riviera" Rīgā, ir rūpīgi jāseko līdzi veselības stāvoklim un Covid-19 raksturīgo simptomu parādīšanās gadījumā jāsazinās ar ārstu vai jāzvana uz vienoto tālruni Covid-19 testa pieteikšanai.

Minētā prasība saistāma ar Covid-19 uzliesmojumu, kura dēļ vairākiem cilvēkiem ir konstatēta saslimšana ar vīrusu.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka cilvēku kompānija, kuras vidū bija ar Covid-19 saslimušie, mēdza apmeklēt arī kokteiļbāru-restorānu "8 Longe". Sazinoties ar tā īpašnieku, aģentūrai LETA izdevās noskaidrot, ka īpašnieks zina šo kompāniju, bet jau mēnesi šie cilvēki restorānā neesot bijuši.