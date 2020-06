Daudzbērnu ģimenēm būs iespēja saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju mājokļa iegādei

Valdība otrdien veica grozījumus mājokļu iegādes valsts atbalsta programmā, pilnveidojot atbalstu ģimenēm ar bērniem un ģimenēm, kurās gaidāms pieaugums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informēja Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA), grozījumi paplašina līdzšinējo mājokļa garantijas programmu, kā arī paredz jaunas atbalsta programmas "Balsts" uzsākšana. Paredzēts, ka programma ļaus saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērnu.

"Šie grozījumi ir astoņu mēnešu intensīva darba rezultāts, un mums ir izdevies atrast resursus un veidu vēl plašākam ģimeņu atbalstam," norādīja sadarbības platformas Demogrāfisko lietu centrs vadītājs un Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks. "Vienlaikus jāatzīmē, ka atbalsts mājokļu iegādei un būvniecībai ir tikai viens, taču ļoti nozīmīgs virziens demogrāfiskās situācijas uzlabošanai mūsu valstī, un šie ir pirmie būtiskie soļi,"

Grozījumi paredz uzlabot mājokļu garantijas programmu, ļaujot saņemt garantiju 10% apmērā arī tām ģimenēm, kas vēl ir pirmā bērna gaidībās. Savukārt ja ģimene ir otrā bērna gaidībās, būs pieejama garantija 15% apmērā, kas šobrīd pienākas divu bērnu ģimenei. Trešā bērna gaidībās esošai ģimenei garantija jau būs 20% apmērā.

Tāpat palielināts arī maksimālais garantijas apmērs, un tas būs līdz 30% personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri un vairāk bērnu – līdz šim maksimālais apmērs ir 20%, ja ir trīs un vairāk bērnu. Turpmāk programma pievērsīs uzmanību arī energoefektivitātei – būs pieejama papildu 5% garantija, ja ģimene iegādāsies "A" energoefektivitātes klases vai gandrīz nulles enerģijas mājokli, kas veicinās jaunbūvētu mājokļu iegādi.

Tāpat palielināti darījuma summas griesti – no 200 uz 250 tūkstošiem eiro. No jauna iekļauta arī iespēja saņemt garantiju atkārtoti, ja dzēstas iepriekšējās saistības, ir pagājuši vismaz trīs gadi no pirmreizējās programmas izmantošanas, un ģimenei ir palielinājies apgādājamo bērnu skaits. Un atcelts nosacījums aizņēmējam būt deklarētam vai reģistrētam Latvijā. Šis solis ļaus ārzemēs dzīvojošām ģimenēm iegādāties mājokli, lai atgrieztos uz dzīvi Latvijā, norādīja NA.

Līdzās esošā atbalsta uzlabojumiem Ministru kabinets apstiprinājis arī jaunas mājokļu programmas "Balsts" uzsākšanu. Šī programma atbalstīs Latvijas Goda ģimenes, sniedzot iespēju saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērnu. Ģimenēm ar trīs bērniem subsīdija būs 8000 eiro "parastam" mājoklim vai 10 000 eiro, ja mājoklis atbildīs energoefektivitātes prasībām par gandrīz nulles enerģijas ēkām.

Savukārt četru un vairāk bērnu ģimenēm subsīdijas attiecīgi būs 10 000 un 12 000 eiro. Lai saņemtu "Balsts" subsīdiju, izvēlētā nekustamā īpašuma vērtība nevar pārsniegt 250 tūkstošus eiro, un ienākumiem uz vienu ģimenes locekli jābūt līdz 17 000 eiro gadā pirms nodokļu nomaksas, kā arī saņēmējam ir jābūt Latvijas nodokļu rezidentam vismaz pēdējos 12 mēnešus, un subsīdija nevar būt lielāka kā 50% apmērā no kopējā darījuma vai būvprojekta apjoma.

Šo neatmaksājamo subsīdiju varēs saņemt arī vienlaikus ar mājokļa garantijas programmu, un to varēs izmantot arī, lai segtu obligāto pirmo iemaksu 5% apmērā.

Grozījumi stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.