Parasti pēc tam, kad notiek autoavārija, apkārt ātri vien sākas rosība. Taču šoreiz tā nebija – uz grantētā ceļa pie kokā ieskrējušā, vecā, pelēkzilā "Volkswagen" nevienu cilvēku neredzēja, neviens no tā neizkāpa. "Un, ja pa gabalu neredz, tad jau skaidrs, ka tur laba iznākuma nav," nosaka Aigars. Viņš traģiskās avārijas vietā Rēzeknes novada Vērēmu pagastā nokļuva pirmais un no degošās mašīnas izvilka vienu no cietušajiem. Divus cilvēkus neizdevās glābt.

Negadījums notika pagājušajās trešdienas rītā, ap pulksten 7. Tas īslaicīgi izpelnījās mediju uzmanību, jo Aigara māsa Justīne sociālajā tīklā "Facebook" bija ievietojusi ierakstu, kurā, atbilstoši brāļa stāstītajam, vērsa uzmanību uz problēmām dienestu darbā. "Beigās dienesti atbrauca, taču stipri, stipri par vēlu," viņa rakstīja.

Ko redzēja aculiecinieks, kā situāciju apraksta dienesti, un kādus risinājumus gatavo valsts iestādes labākai dienestu sadarbībai brīžos, kad minūtei var būt dzīvības cena, skaidroja portāls "Delfi".

Pašu negadījuma brīdi Aigars neredzēja, jo tobrīd viņš jau bija atbraucis darīšanās uz Rēzekni. Par avāriju viņam telefoniski pastāstīja māte, kura arī bija zvanījusi uz tālruņa numuru 110, kas savieno ar policiju. "Viņa pati negāja, viņai arī patālu iet. Teica, ka ir dūmi, uguns tad nebija," saka Aigars.

Viņu mājas atrodas netālu no šīs vietas, māte iztālēm bija sadzirdējusi un redzējusi avāriju. Pēcāk Aigars pārliecinājās, ka šo pašu mašīnu jau iepriekš tajā rītā bija redzējis lielā ātrumā traucamies pa lauku ceļiem: "Es nojautu, kas tur briest, viņi nereāli (ātri – red.) nēsājās. Tas ir neliels lauku celiņš piepilsētā, vakar vai aizvakar nogreiderēts. Turpat pa lauku ceļiem viņi nez kādēļ braukāja, bet uz lielā ceļa nelīda, tur jau bija (policijas) postenis turpat netālu."