Dažviet Latvijā atkal varēs publiski lietot alkoholu

Saistībā ar administratīvo pārkāpumu sistēmas reformu no 2020.gada 1.janvāra daļā Latvijas pilsētu un novadu vairs nebūs spēkā aizliegums publiskās vietās atrasties ar atvērtu alkohola taru, noskaidroja aģentūra LETA.

Tieslietu ministrijā (TM) skaidroja, ka jau 2014. gadā, kad noritēja darbs pie reformas, tika nolemts, ka atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkohola iepakojumu, netiks pārņemta likumprojektā "Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā", ne citos nozaru likumos. Šis informatīvais ziņojums tika saskaņots ar nozaru ministrijām, un tas nebija TM vienpersonisks lēmums.

Ministrijā arī norādīja, ka, vērtējot administratīvo atbildību par alkohola lietošanu sabiedriskās vietās no juridiskā aspekta, jānorāda, ka šim pārkāpumam, proti, rīcībai lietot alkoholu, ir problemātiski konstatēt nodarījuma bīstamību vai sabiedrisko kaitīgumu. Attiecīgi ministrijā skaidroja, ka alkohols pats par sevi nav aizliegta viela, kā tas ir, piemēram, narkotiku gadījumā. Arī, piemēram, smēķēšana, tāpat kā alkohola pārmērīga lietošana, var kaitēt veselībai, bet attiecībā uz to nepastāv vispārējs aizliegums smēķēt sabiedriskās vietās. Likumā ir paredzētas vietas, kur aizliegts smēķēt, lai aizsargātu to cilvēku veselību, kas varētu atrasties blakus smēķētājam.

TM uzsvēra, ka, ja alkohola lietošanas rezultātā persona traucē sabiedrisko kārtību, tad tas ir sīkais huligānisms, ir aizskartas sabiedrības intereses un nosakāms administratīvais sods.

Papildus ministrijā uzsvēra, ka sabiedriskās kārtības jomā pašvaldības saistošajos noteikumos var tikt paredzēti tādi administratīvie pārkāpumi, kas nav paredzēti likumā.

Latvijā ir deviņas republikas nozīmes pilsētas un četrām no tām sabiedriskās kārtības noteikumos nav noteikts aizliegums publiskās vietās atrasties ar atvērtu alkohola iepakojumu – Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Daugavpilī. Savukārt pārējās piecās pilsētās ir noteikti dažādi administratīvie sodi par šo pārkāpumu, noskaidroja aģentūra LETA.