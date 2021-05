Deputāts Ģirģens: Vitenberga jautājumā tiek gaidīta Kariņa atbilde un 'KPV LV' biedru balsojums

Saistībā ar "KPV LV" valdes nostāju, ka ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam ir jāatstāj amats, vēl tiek gaidīta Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) atbilde, kā arī "KPV LV" biedru balsojums par tālāko rīcību, pauda Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Ģirģens (KPV LV).

Vaicāts par gatavību pašam aiziet no koalīcijas, deputāts norādīja, ka, ja tā lems "KPV LV" valde, tad viņam šāds lēmums būs saistošs. Taujāts, vai šāda lēmuma gadījumā praktiski no koalīcijas varētu aiziet no viena līdz pieciem no kopumā deviņiem "KPV LV" frakcijas deputātiem, Ģirgens atbildēja, ka pieļauj iespēju, ka ir izrēķināts, ka valdes lēmuma gadījumā par aiziešanu no koalīcijas valdību turpinās atbalstīt pietiekams deputātu skaits, tajā skaitā kādi "KPV LV" deputāti.

Politiķis norādīja, ka "KPV LV" valde vēl risina pārrunas ar premjeru un ka drīzumā esot gaidāms termiņš, kad Kariņam jāsniedz atbilde attiecībā uz Vitenberga ieņemto amatu. Tikmēr paredzēta "KPV LV" biedru aptauja, kā rīkoties šajā situāciju un tās rezultāti var ietekmēt valdes lēmumu, skaidroja deputāts.

Jautājums ir, kāds ir turpmākais plāns kā stabilizēt valdību, pauda Ģirģens. Viņš norādīja, ka gadījumā, ja atbilstošs risinājums netiek rasts, tad atbilstoši "KPV LV" valdes priekšsēdētājas, Saeimas deputātes Ievas Krapānes paustajam ir liela iespējamība, ka "KPV LV" valde lemj par aiziešanu no valdības.

Politiķis pārmet, ka pēc Vitenberga lēmuma aiziet no "KPV LV" uz Nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (NA) nestabilitāti koalīcijā esot izveidojusi NA, kura nerespektē koalīcijas līgumu, kā arī Vitenbergs, kurš neatkāpjas no amata.

Līdz šim sarunas ar NA bijušas neveiksmīgas, taču Ģirģens cer arī uz vienu no iespējām, ka Vitenbergs pats izšķirsies par amata atstāšanu, lai valsts iedzīvotāji varētu rēķināties ar stabilu koalīciju.

Deputāts norādīja, ka viņa rīcībā ir informācija par iepriekš notikušām slēgtām sarunām starp NA, Vitenbergu un "KPV LV" frakcijas vadītāju Māri Možvillo, bet Ģirģens nezina, kas tajās esot izlemts. Tāpat politiķis vērsa uzmanību, ka divi "KPV LV" frakcijas deputāti ir ar tā dēvēto "mīksto" mandātu, tāpēc viņiem amata saglabāšanas interesēs varētu būt izdevīgi turpināt atbalstīt valdību.

Kā ziņots, Ministru prezidents Kariņš plāno ar partiju "KPV LV" pārrunāt jautājumu par politiskā spēka aicinājumu no ekonomikas ministra amata atcelt Vitenbergu, kurš nesen nomainījis politisko piederību no "KPV LV" uz NA.

"KPV LV" valde trešdienas, 6. maija, vakarā ir vēlreiz nosūtījusi lūgumu Ministru prezidentam atcelt no ministra amata bijušo partijas biedru Vitenbergu. "KPV LV" uzsvēra, ka ministra tālākā palikšana amatā ir koalīcijas līguma pārkāpums, jo viņš pievienojies citai partijai.

Ministru prezidenta birojā atzina, ka premjers plāno tikties ar "KPV LV", lai pārrunātu šī politiskā spēka Kariņam adresētajā vēstulē izvirzītos jautājumus. Tiesa, patlaban nav zināms, kad puses varētu tikties, bet par to informācija tiks sniegta atsevišķi.

Jau ziņots, ka premjers LTV raidījumā "Rīta Panorāma" pauda viedokli, ka, neskatoties uz partiju domstarpībām, viņa vadītā valdība ir rīcībspējīga. Kariņš partiju domstarpības saista ar pašvaldību vēlēšanu tuvumu.

Taujāts, kādus konkrēti soļus spers izejai no aktuālajām domstarpībām koalīcijā, Kariņš norādīja, ka publiski savus plānus neatklāšot, taču strādāšot, lai nodrošinātu mieru.