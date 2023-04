Difterija, masalas, stingumkrampji – aicina pārliecināties par savlaicīgi veiktu vakcināciju

Šonedēļ, no 24. līdz 30. aprīlim, tiek atzīmēta Pasaules Imunizācijas nedēļa. Tās ietvaros speciālisti aicina pārbaudīt vakcinācijas pasi un pārliecināties par savlaicīgi veiktu vakcināciju un balstvakcināciju, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pasaules Veselības organizācija (PVO) uzsver, ka viena no Covid-19 pandēmijas sekām ir nepietiekama bērnu un pieaugušo vakcinācija pret nopietnām infekcijas slimībām, tāpēc šī gada Pasaules imunizācijas nedēļas moto ir "Lielā panākšana" ("The Big Catch-Up"), lai veicinātu nevakcinēto cilvēku imunizāciju, palielinot vakcinācijas aptveri un aizsargājot visu vecumu cilvēkus no vakcīnnovēršamām slimībām, invaliditātes un pat nāves, uzsver SPKC.

Imunizācijas nedēļa ir veltīta iespējai vairot izpratni par kritiski svarīgu un savlaicīgu nepieciešamību vakcinēt bērnus un pieaugušos, kuri iekavējuši valsts garantētu vakcināciju.

Covid-19 pandēmija visā pasaulē radījusi ievērojamu slogu veselības aprūpes sistēmām un negatīvi ietekmējusi vakcinācija pakalpojumu pieejamību un to izmantošanu, piemēram, 2020. gadā pasaulē vakcināciju nesaņēma 23 miljoni bērnu, kas ir par 3,7 miljoniem vairāk nekā 2019. gadā un ir augstākais rādītājs kopš 2009. gada, norāda SPKC. Tāpat 2021. gadā 25 miljoni bērnu nokavēja vismaz vienu kārtējo vakcināciju, un 18 miljoni vispār netika vakcinēti.

Kā ziņo SPKC, šogad, pēc trīs gadu pārtraukuma, Latvijā tika reģistrēts difterijas gadījums. Laika periodā no 2009. līdz 2019. gadam Latvijā reģistrēti 119 difterijas gadījumi, deviņi no tiem jeb 7,6 % beigušies letāli. Tāpat šogad, pēc trīs gadu pārtraukuma, ir reģistrēts masalu gadījums, iepriekš Latvijā 2019. gadā bija trīs gadījumi, bet 2018. gadā 24 masalu gadījumi.

SPKC vakcinācijas monitoringa dati liecina, ka Latvijā vakcinācijas kursu pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu jeb tautā sauktajām cūciņām (otrā kombinēta pote septiņu gadu vecumā) no simts bērniem 2020. gadā nav saņēmuši seši bērni, 2021. gadā – 16 bērni un 2022. gadā – 14 bērni.

Pusaudžu vecumposmā paredzēto balstvakcināciju pret difteriju un stinguma krampjiem no 100 bērniem 2020. gadā nav saņēmuši 24 bērni, 2021. gadā – 32 un 2022. gadā – 18 no 100 bērniem. Tas ir ļoti augsts nevakcinēto bērnu skaits šajā vecuma grupā, uzsver SPKC.

Ja 2020. gadā no 100 pieaugušajiem vecumā virs 25 gadiem balstvakcināciju pret difteriju un stinguma krampjiem nebija saņēmuši 44 cilvēki, tad 2021. gadā tie bija – 47 cilvēki un 2022. gadā – 48 cilvēki, kas ir viszemākais rādītājs pēdējo deviņu gadu laikā.

Vakcinācija ir vairāku infekcijas slimību profilakses pamatā, jo nodrošina visefektīvāko aizsardzību, pasargājot bērnus, jo īpaši zīdaiņus, un pieaugušos no saslimšanas ar nopietnām veselībai un dzīvībai bīstamām infekciju slimībām, piemēram, poliomielītu, garo klepu, stingumkrampjiem, difteriju, masalām, gripu, Covid-19 u.c.

Imunizācijas nedēļas ietvaros SPKC vēlas atgādināt vecākiem aktīvi interesēties un regulāri sekot līdzi datiem vakcinācijas pasē un vakcinācijas kalendāra norādījumiem, un noteiktajos laikos pieteikties pašam vai pieteikt bērnu vakcinācijai pie ģimenes ārsta. Ja arī kāda no vakcinācijām ir nokavēta, ir iespējams to veikt arī vēlāk, skaidro centrā.

Piemēram, balstvakcinācija pret difteriju un stingumkrampjiem pieaugušajiem jāveic ik pēc 10 gadiem. Bērniem pēc pamatvakcinācijas kursa pabeigšanas pret difteriju un stingumkrampjiem (3 potes pirmajā dzīves gadā) ir nepieciešamas vēl trīs balstvakcinācijas – otrajā dzīves gadā, septiņu un 14 gadu vecumā. Ja balstvakcinācija ir nokavēta, vakcinācijas kurss nav jāatsāk no sākuma, bet jāturpina.

SPKC atgādina, ka atsevišķām iedzīvotāju grupām Latvijā ir pieejama papildu valsts apmaksāta vakcinācija pret noteiktām infekciju slimībām. Piemēram, grūtnieces var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret garo klepu, kā arī bērni no viena līdz 18 gadu vecumam var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā.

Plānojot ceļojumus un brīvā laika aktivitātes, SPKC aicina pārliecināties, ka ir veiktas nepieciešamās vakcinācijas visiem, tai skaitā arī ceļojuma biedriem. Epidemioloģiskā situācija Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskās zonas valstīs (ES/EEZ) un citur pasaulē ir nestabila. Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs ziņo par 208 difterijas gadījumiem un 127 masalu gadījumiem ES/EEZ valstīs 2022. gadā.

SPKC aicina ieskatīties savā un savu tuvinieku vakcinācijas pasē, vakcinācijas kalendārā un sazināties ar ģimenes ārstu, lai izlemtu jautājumus par vakcināciju un, ja nepieciešams, pieteikties vizītei.