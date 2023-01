'DiscoverEU': 200 Latvijas jaunieši bez maksas apceļos Eiropu

Iniciatīvas "DiscoverEU" iespēju bezmaksas apceļot Eiropu ieguvuši 200 Latvijas jaunieši, informēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Komunikācijas nodaļas vecākā komunikācijas speciāliste Egija Ļuļēna.

2022. gada otrajā kārtā ceļošanas biļetes kopumā ieguvuši vairāk nekā 47 000 Eiropas jaunieši, tai skaitā - 200 jaunieši no Latvijas. Nākamā iniciatīvas pieteikšanās kārta sāksies jau šā gada martā.

"Erasmus+" programmas iniciatīva "DiscoverEU" sniedz iespēju 18 gadus jauniem Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem bez maksas ceļot pa Eiropu, lai mācītos no citām kultūrām, izprastu Eiropas daudzveidību, iepazītu Eiropas kultūras bagātību, iegūtu jaunus draugus, paplašinātu savu redzesloku, kā arī neformāli gūtu personīgo izaugsmi un dzīves pieredzi. Iniciatīvā apstiprinātie dalībnieki ir aicināti pa Eiropu pārvietoties ar videi draudzīgāku transportlīdzekli - vilcienu.

Kopumā 2022. gada oktobra pieteikumu kārtā tika saņemti vairāk nekā 161 000 pieteikumi no visas Eiropas, bet ceļošanas kartes saņēma 47 706 jaunieši. No Latvijas iniciatīvai pieteicās 1058, bet bezmaksas biļetes ieguva 200 jaunieši. Veiksmīgie kandidāti līdz 30 dienu ilgā ceļojumā varēs doties laikā no 2023. gada 1. marta līdz 2024. gada 29. februārim.

Jauniešiem dalības apstiprinājumi nosūtīti uz pieteikumā norādītu e-pasta adresi. Tajā norādīta arī informācija par tālāko pieteikšanās procesu un turpmāko rīcību. Savukārt jaunieši, kuri pieteicās, bet netika apstiprināti dalībai iniciatīvā, arī tiek aicināti sekot līdzi informācijai e-pastā, jo viņi joprojām ir rezerves dalībnieku sarakstā un var saņemt uzaicinājumu piedalīties iniciatīvā arī vēlākā laika posmā - ja kāds no dalībniekiem atsauc vai nav apstiprinājis savu dalību.

"Erasmus+" valstu aģentūras, tostarp JSPA, biļeti ieguvušajiem jauniešiem pirms došanās ceļā rīkos informatīvus pasākumus. Tajos tiks sniegta svarīgākā ar iniciatīvu un ceļošanu saistītā informācija, kā arī būs iespēja iepazīties ar citiem ceļotājiem no attiecīgās valsts.

Latvijas ceļošanas karti ieguvušajiem jauniešiem informatīvie pasākumi norisināsies 3. martā tiešsaistē un 24. martā klātienē. Lai izvēlētos sev piemērotāko pasākumu, jaunietim jāapstiprina sava ceļošanas karte, sekojot instrukcijām saņemtajā e-pastā. Pēc tā jaunietis saņems arī plašāku informāciju par informatīvajiem pasākumiem.

No 2022. gada biļešu ieguvēji saņem arī Eiropas jauniešu karti, kas darbojas kā atlaižu karte 36 Eiropas valstīs. Ar to iespējams iegūt vairāk nekā 40 000 dažādas atlaižu iespējas transportam, naktsmītnēm, pārtikai, kultūras un sporta pasākumu apmeklējumiem, kā arī apskates objektu apskatei un citām aktivitātēm.

Iniciatīvas "DiscoverEU" bezmaksas ceļošanas kartes tiek piešķirtas, baltoties uz dalībvalstu iedzīvotāju īpatsvaru salīdzinājumā ar kopējo ES iedzīvotāju skaitu, kā arī skatoties pēc pieteikuma anketā aizpildāmo viktorīnas jautājumu pareizo atbilžu skaita. Kopumā no 2018. gada, kad iniciatīva "DiscoverEU" tika organizēta pirmo reizi, 212 700 ceļošanas kartēm pieteikušies 916 000 jauniešu no visas ES, tostarp 5541 jaunietis no Latvijas, no kuriem 880 ieguvuši šo unikālo ceļošanas iespēju. 2023. gada pirmā pieteikšanās kārta sāksies šī gada martā.