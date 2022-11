Divās nedēļās pieaudzis jaundzimušajiem sevišķi bīstama vīrusa īpatsvars, brīdina SPKC

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), vērtējot šīs sezonas akūtu augšējo elpceļu infekcijas un gripas monitoringa datus, konstatējis ievērojamu respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) izplatības pieaugumu, portālu "Delfi" informēja centrā.

SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas" (RAKUS) Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorijas (NMRL) virusoloģijas dati rāda, ka no 40. nedēļas līdz šim no kopējo paraugu skaita (450), 14% (63) gadījumos tika apstiprināts respiratori sincitiālais vīruss, bet pēdējo divu nedēļu laikā šī vīrusa īpatsvars ir sasniedzis 22,4 %, ziņo SPKC.

SPKC speciālisti brīdina, ka respiratori sincitiālais vīruss var būt bīstams jaundzimušajiem (divu līdz trīs nedēļu vecumā), jo samērā bieži bērniem šī infekcija var beigties letāli.

Sevišķi bīstama šī infekcija ir priekšlaicīgi dzimušajiem zīdaiņiem, jo no mātes iegūto antivielu līmenis viņiem ir zems vai to nav nemaz un bērniem, kas jaunāki par diviem gadiem ar hronisku plaušu slimību, iedzimtu (no dzimšanas) sirds slimību vai bērniem ar novājinātu imūnsistēmu un neiromuskulāriem traucējumiem, tostarp tiem, kuriem ir grūtības norīt vai attīrīt gļotu sekrēciju.

Kā skaidroja SPKC, kopumā populācijā respiratori sincitiālais vīruss izraisa vieglus saaukstēšanās simptomus, taču tas var izraisīt arī smagas slimības, piemēram, bronhiolītu, pneimoniju. Vienam līdz diviem no katriem 100 bērniem, kas jaunāki par sešiem mēnešiem un kas inficējušies ar RSV infekciju, var būt nepieciešama hospitalizācija.

Tiem, kuri ir hospitalizēti, var būt nepieciešams skābeklis, intravenozi šķidrumi (ja viņi neēd un nedzer) un/vai mākslīgā plaušu ventilācija. Tomēr arī riska grupas pieaugušajiem vīruss var izraisīt smagu slimību, uzsvēra centrā.

Infekcijas avots ir tikai cilvēks. Infekcija izplatās gaisa pilienu ceļā. Vīrusa cirkulāciju novēro visu gadu, taču biežāk no oktobra līdz aprīlim.

Infekcijai raksturīga augsta infekciozitāte un spēja ātri izplatīties kolektīvā. Inkubācijas periods ir divas līdz sešas dienas. Pirmajās dienās parādās sauss klepus, kas var progresēt līdz sēkšanai vai apgrūtinātai elpošanai, var būt iesnas, apetītes samazināšanās.

SPKC speciālisti informē, ka maziem bērniem respiratori sincitiālais vīruss skar galvenokārt dziļos elpceļus, bet lielākiem bērniem un pieaugušajiem biežāk tiek skarti tikai augšējie elpceļi. Specifisku ārstniecības līdzekļu pret RSV nav.

Ja ģimenē ir mazulis vai kontakts ar zīdaini vai mazu bērnu – īpaši, ja mazulis ir priekšlaicīgi dzimis vai mazulis ar hronisku plaušu vai sirds slimību, vai novājinātu imūnsistēmu, īpaši jāuzmanās, lai mazulis būtu vesels un mājiniekiem stingri jāievēro minētie vispārējās profilakses piesardzības pasākumi, uzsver SPKC.

Profilakses pasākumi, kas var pasargāt no saslimšanas ar RSV un citām infekcijām:

bieži un rūpīgi mazgājiet vai dezinficējiet rokas, māciet to darīt arī bērnam;

izvairieties pieskarties acīm, mutei, degunam ar nemazgātām rokām;

izvairieties no cieša kontakta ar slimiem cilvēkiem;

klepojiet un šķaudiet, aizsedzot muti un degunu, vienreizējās lietošanas salvetē vai saliektā elkonī;

tīriet un dezinficējiet virsmas un priekšmetus, kuriem cilvēki bieži pieskaras, piemēram, rotaļlietas, durvju rokturus un tālruņus u.c.;

bieži vēdiniet telpas;

izvairieties no tādu sabiedrisko vietu apmeklēšanas, kur pulcējas liels cilvēku skaits, notiek cilvēku drūzmēšanās, īpaši, ja dodieties kopā ar maziem bērniem;

ja slēgtās telpās nav iespējams ievērot distancēšanos, ieteicams lietot medicīnisko sejas masku vai respiratoru;

ja novērojiet saslimšanas simptomus, palieciet mājās, neapmeklējiet darbu, izglītības iestādes vai citas sabiedriskas vietas. Neļaujiet slimiem bērniem doties uz izglītības iestādi vai publisku pasākumu. Tas palīdzēs pasargāt citus no saslimšanas.

SPKC speciālisti aicina nekavējoties sazināties ar savu ģimenes ārstu, ja jums vai jūsu bērnam izteikti un strauji pasliktinās slimības gaita, ir apgrūtināta elpošana vai bērns nedzer pietiekami daudz šķidruma.

Tāpat SPKC speciālisti iesaka ierobežot laiku, ko bērni pavada bērnu aprūpes, izglītības iestādēs vai citās publiskās vietās, kur iespējama inficēšanās, īpaši laikā, kad ir augsta RSV aktivitāte. Tas var palīdzēt novērst inficēšanos un vīrusa izplatīšanos RSV sezonas laikā.

Kopš 2022. gada oktobra 11 ES/EEZ dalībvalstīs (Dānijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Īrijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Slovēnijā, Spānijā, Zviedrijā kā arī Apvienotā Karaliste) Eiropas uzraudzības sistēmai (TESSy) ziņots par pieaugošiem RSV infekciju vai bronhiolīta gadījumiem, ko bieži izraisa RSV infekcija.

Vairākas valstis ir ziņojušas par RSV konstatēšanas gadījumu skaita pieaugumu jau sezonas sākumā, savukārt Francijā, Īrijā, Spānijā, Zviedrijā un Amerikas Savienotajās Valstīs ir ziņots par pieaugošu bērnu hospitalizāciju.

Šogad RSV sezona sākusies agrāk nekā sezonās pirms Covid–19 pandēmijas. Iemesls varētu būt atvieglotie epidemioloģiskās drošības pasākumi, tāpēc šis agrīnais gadījumu skaita pieaugums nav negaidīts, lai gan ir nepieciešama turpmāka uzraudzība.

Tik liels bērnu hospitalizācijas gadījumu skaits vairākās valstīs rada slogu arī veselības aprūpes nozarei, uzsver SPKC.