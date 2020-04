Astoņi no 12 jeb divas trešdaļas Latvijā mirušo Covid-19 slimnieku bijuši vismaz 75 gadus veci, bet pārējie četri – vecumā no 50 līdz 59 gadiem, liecina apkopotie Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Pirmā Covid-19 paciente – 99 gadus veca sieviete ar hroniskām saslimšanām – Latvijā nomira 3. aprīlī. Viņa ir gados vecākā Latvijā mirusī Covid-19 slimniece. Divi Covid-19 pacienti no dzīves šķīrušies 85-89 gadu vecumā, vēl divi – 80-84 gadu vecumā, bet trīs – 75-59 gadu vecumā.

Trīs Covid-19 upuri bijuši vecumā no 50 līdz 54 gadiem, bet viens – vecumā no 55 līdz 59 gadiem, liecina SPKC sniegtie dati. Līdz ar to pagaidām Latvijā nav miris neviens jaunā koronavīrusa slimnieks, kurš būtu jaunāks par 50 gadiem.

Par 11 no 12 mirušajiem SPKC apstiprināja, ka viņiem ir bijušas citas hroniskas saslimšanas, bet par vienu gadījumu informācija vēl tiek precizēta.

Desmit no visām Covid-19 pacientu nāvēm iestājušās stacionārā, bet divas – ārpus stacionāra.

Vismaz diviem no Covid-19 upuriem – 50-54 un 80-84 gadus veciem pacientiem, kuri nomira stacionārā – infekcijas avots nav ticis izsekots, bet vismaz divi citi ar jauno koronavīrusu inficējušies savā dzīvesvietā vai no ģimenes locekļa, liecina apkopotie SPKC sniegtie dati.

Kā ziņots, līdz šim Latvijā miruši 12 Covid-19 pacienti – pa vienam 3., 4., 7. un 9. aprīlī, divas nāves konstatētas 11. aprīlī, 12. un 17. aprīlī miris pa vienam Covid-19 pacientam, bet 21. aprīlī no dzīves šķīrušies trīs ar jauno koronavīrusu sasirguši cilvēki. Pēdējā Covid-19 pacienta nāve reģistrēta pagājušajā diennaktī, informēja SPKC.