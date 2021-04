Dundagas novada deputāti pirmdien neizmanto pēdējo iespēju ievēlēt domes vadību

Pirmdien, kas bija pēdējā diena, kad Dundagas novada deputāti varēja ievēlēt domes vadību, viņi šo iespēju neizmantoja.

To viņiem bija uzdevis izdarīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP).

Kā stāstīja Pleša padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos Agnese Vārpiņa, Dundagas novada domes deputāti nav paziņojuši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) savas rīcības pamatojumu.

Rīt Plešs informēs par turpmāko rīcību, piebilda Vārpiņa.

Jau vēstīts, ka gadījumā, ja līdz 26. aprīlim netiks ievēlēta domes vadība, VARAM rosinās Saeimu lemt par Dundagas novada domes atlaišanu.

Plešs uzsvēra, ka Dundagas novada iedzīvotāji 2017. gada pašvaldību vēlēšanās deputātiem ir uzticējuši pārstāvēt viņu intereses, kas jo īpaši svarīgi administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. "Sekas jūsu demaršam izjūt ne jau ierēdņi Rīgā, bet gan jūsu iedzīvotāji Dundagā," sacīja Plešs. Viņš uzskata, ka ir absolūti nepieļaujama situācija salikt rokas klēpī un gaidīt pašvaldību vēlēšanas.

VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša Dundagas novada deputātiem uzsvēra, ka domes darbam ir jānotiek kārtējās domes sēdēs, nevis ārkārtas sēdēs, lai sabiedrībai laikus būtu iespēja iepazīties ar lēmumprojektiem.

Savukārt Dundagas novada domes deputāte Regīna Rūmniece ("Mūsu cilvēkiem") pauda nostāju, ka domes priekšsēdētāja neesamība domes darbu esot padarījusi "daudz efektīvāku". Šajā laikā desmit domes ārkārtas sēdēs izskatīts 81 lēmumprojekts un tikai trīs lēmumprojekti nav izskatīti.

Trešdien, 21.aprīlī, Dundagas novada domes ārkārtas sēdē ar piecām balsīm pieņēma lēmumu par četru opozīcijas deputātu pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

Dundagas novada domes deputāta pilnvaras pirms termiņa beigām nolika Andra Grīvāne, Una Sila un Guntis Pirvits no vēlētāju apvienības "Strādāsim kopā!", kā arī apvienības "Mūsu novadam" deputāte Gunta Abaja. Vēlētāju apvienības "Strādāsim kopā!" un apvienības "Mūsu novadam" arī tālāk sekojošie kandidāti esot parakstījušies, ka nepieņemšot iespēju kļūt par deputātiem.

Situācijā, ja kādam sarakstam pietrūkst deputātu kandidātu, tad atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumā noteiktajam Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) nosaka to, no kura kandidātu saraksta ņemams nākamais deputāts.

Dundaga jau ilgstoši formāli ir bez vadības - janvārī amatus pameta Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts ("Mūsu cilvēkiem") un viņa vietnieks Jānis Mauriņš ("Mūsu cilvēkiem"). "Mūsu cilvēkiem", kuriem domē ir piecas vietas no deviņām, jaunu domes priekšsēdētāju no savām rindām neievēl, bet neļauj to darīt arī opozīcijai. Tā vietā formālā vara ir nodota "Mūsu cilvēkiem" savulaik izraudzītajai pašvaldības izpilddirektorei Janitai Vandai Valterei, kurai vienīgajai pašvaldībā ir paraksta tiesības.

Iepriekš VARAM pozīcija bija - neskatoties uz pašvaldības domes vadības neesamību, neesot konstatējams iedzīvotāju interešu aizskārums, tāpēc Dundagas novada domes atlaišana nebija ministrijas dienas kārtībā.