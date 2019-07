Jau no trešdienas, 10. jūlija, līdz pat sestdienai, 13. jūlijam, būs ierobežota transportlīdzekļu satiksme Lucavsalā, un publiskā pasākuma laikā Rīgas iedzīvotājiem un viesiem jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem un slēgtu satiksmi Lucavsalas apkārtnē, portāls "Delfi" uzzināja Rīgas domes Satiksmes departamentā.

Ceturtdien, 11. jūlijā, no pulksten 8 līdz pat sestdienas, 13. jūlija, pulksten 8 slēgta transportlīdzekļu satiksme Lucavsalas ielā.

Šie satiksmes ierobežojumi neattiecas uz operatīvo transportu, transportlīdzekļiem ar pasākuma organizētāja un Pārdaugavas izpilddirekcijas izsniegtām atļaujām un iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri atrodas ielas slēgtajā posmā.

Piektdien, 12. jūlijā, no pulksten 8 līdz pulksten 24 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Zaķusalas krastmalā, posmā no Salu tilta līdz Televīzijas tornim. Šie satiksmes ierobežojumi neattieksies vienīgi uz operatīvo transportu, transportlīdzekļus ar pasākuma organizētāja atļaujām un iedzīvotājus un uzņēmumus, kuri atrodas ielas slēgtajā posmā.

Tāpat piektdien, 12. jūlijā, no pulksten 22 līdz pusnaktij tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Mūkusalas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai. Arī šie satiksmes ierobežojumi neattieksies uz operatīvo transportu, transportlīdzekļiem ar pasākuma organizētāja atļaujām un iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri atrodas ielas slēgtajā posmā.

Attiecībā uz automašīnām, kuras apstājušās vai novietotas stāvēšanai, Satiksmes departaments norāda, ka no 11. jūlija pulksten 20 līdz 12. jūlija pusnaktij aizliegts apstāties un stāvēt Zaķusalas krastmalā, posmā no Salu tilta līdz Televīzijas tornim, Lucavsalas ielas abās pusēs, Laivu ielas abās pusēs, Mūkusalas ielas rotācijas aplī.

Tāpat apstāties un stāvēt no 11. jūlija pulksten 20 līdz nākamās dienas pusnaktij aizliegts Merķeļa ielā, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Inženieru ielai (izņemot sabiedrisko transportu), kā arī Pulkveža Brieža ielā, 60 metru garā posmā no trolejbusu galapunkta virzienā uz Hanzas ielu (izņemot sabiedrisko transportu) un Ganību dambī, posmā no ēkas Nr. 3, korpuss 1 līdz Pētersalas ielai (izņemot sabiedrisko transportu).

Satiksmes departaments brīdina, ka atstātie transportlīdzekļi tiks piespiedu kārtā pārvietoti ar autoevakuatora palīdzību uz tuvāko iespējamo stāvēšanai atļauto vietu. Izņēmumi atsevišķos gadījumos ir transportlīdzekļi ar pasākuma organizētāja atļaujām.

Tāpat autovadītājiem jārēķinās, ka piektdien, 12. jūlijā, no pulksten 7 līdz pulksten 24.00 Mūkusalas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai, brauktuves paplašinājumā pie ēkas Nr. 8 un sadalošajā joslā no Akmeņu ielas līdz dzelzceļa tiltam tiks aizliegts apstāties un stāvēt. Atstātie transportlīdzekļi tiks piespiedu kārtā pārvietoti ar autoevakuatora palīdzību uz tuvāko iespējamo stāvēšanai atļauto vietu (izņemot transportlīdzekļus ar pasākuma organizētāja atļaujām).

Arī DUS "Neste" Mūkusalas rotācijas aplī tiks aizliegts stāvēt automašīnām.

Ierobežojumi būs arī tiem, kuri pārvietojās pa Daugavu. Piektdien, 12. jūlijā, no pulksten 8 līdz pulksten 24 tiks aizliegta kuģošanas līdzekļu tauvošanās un enkurošanās Mazajā Daugavā. Savukārt no pulksten 15 līdz pulksten 24 tiks slēgta kuģošanas līdzekļu satiksme Mazajā Daugavā.