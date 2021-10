Eksperti aicina valdību steidzami sagatavot stingru pasākumu kopumu nekontrolētas Covid-19 izplatības ierobežošanai

Ņemot vērā, ka aizvadīto trīs dienu laikā būtiski palielinājies inficēšanās ar Covid-19 gadījumu skaits, Pārresoru koordinācijas centra (PKC) koordinētās akadēmiskās vides ekspertu grupa aicina Ministru kabinetu (MK) iespējami īsā laikā sagatavot stingru pasākumu kopumu Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Kā informēja PKC vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis, ekspertu ieskatā, pasākumu kopums ar MK lēmumu jāpieņem pēc iespējas ātrāk oktobra pirmajā nedēļā, paredzot šo pasākumu stāšanos spēkā nākamajā dienā pēc indikatīvi noteikta ar Covid-19 diagnozi hospitalizētu pacientu skaita sasniegšanas. Šis skaits būtu jānosaka Veselības ministrijas (VM) institūcijām, bet, pēc ekspertu viedokļa, tam jābūt robežās starp 800 un 1000 pacientiem.

Eksperti skaidroja, ka inficēšanās skaita palielinājums ir saistīts ar koronavīrusa delta paveida augsto lipīgumu un lielo nevakcinēto iedzīvotāju īpatsvaru Latvijas sabiedrībā. Pēc līdzšinējām vīrusa izplatības tendencēm spriežot, pēc trim nedēļām inficēšanās gadījumu skaits nedēļā pārsniegs 12 000 gadījumus.

Tāpat, ekspertu grupa uzsvēra, ka pēdējo nedēļu laikā būtiski pieaug ar Covid-19 diagnozi hospitalizēto pacientu skaits slimnīcās un pieejamo gultu noslodze, tai skaitā pacientiem ar smagu slimības gaitu. Būtiski pieaug arī vidējais Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķu ikdienas izsaukumu pie Covid-19 pacientiem skaits.

Prognozējams, ka, ņemot vērā infekcijas plašo un pašreizējos apstākļos nekontrolējamo izplatību, hospitalizējamo pacientu skaits strauji turpinās augt un turpmāko trīs līdz četru nedēļu laikā tiks pārsniegta veselības aprūpes izturētspējas augšējā robeža, norādīja eksperti.

"Tas nozīmētu ne tikai to, ka būs pilnībā atlikta plānveida veselības aprūpe, bet arī to, ka nebūs iespējams nodrošināt veselības aprūpi pacientiem akūtos saslimšanas gadījumos gan Covid-19, gan citu slimību un dzīvības būtisku apdraudējumu gadījumos. Un īstermiņā no tā nevar glābt vakcinācija, kura, protams, ir ļoti nepieciešama, bet pašlaik ar to vien ir par maz," pauda ekspertu grupa.

Pēc viņu paustā, ņemot vērā to, ka ar pašreizējiem ierobežojumiem nav pietiekami saslimstības straujā pieauguma apturēšanai, šāds nekontrolēts saslimstības pieaugums radīs neizturamu slodzi gan valsts veselības aprūpes sistēmai, gan nodarīs būtisku kaitējumu tautsaimniecībai liela skaita darba ņēmēju pārejošas darba nespējas dēļ, gan arī negatīvi ietekmēs sabiedrības psihoemocionālo stāvokli un uzticēšanos valdībai.

Ekspertu grupa aicina ne tikai valdību pieņemt lēmumu par stingrākiem ierobežojumiem, bet tūlīt pēc to pieņemšanas publiski sabiedriskajā televīzijā un sabiedriskajā radio, kā arī sociālajos tīklos gan latviešu valodā, gan arī krievu valodā izziņot pieņemto lēmumu un tā būtību, skaidrojot tā pamatojumu un nepieciešamību.

Tāpat ekspertu grupa aicina ārstu kopienu, uzņēmējus, pilsoniskai sabiedrību un ikvienu, kuram rūp Latvijas konkurētspēja un izaugsme, un MK turpināt publiski aicināt iedzīvotājus pēc iespējas drīz doties vakcinēties, lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus no inficēšanās un saslimšanas, kā arī novērstu būtiskās negatīvās sekas valsts ekonomikai un veselības aprūpes sistēmai. Ekspertu ieskatā, ir jāpalielina vakcinācijas punktu mobilitāti, piebraucot ciematu un lauku centros, pirms tam nodrošinot ātru operatīvu apzināšanu, uzaicināšanu, nogādāšanu līdz vakcinācijas punktam.

"Aicinām MK un Saeimu pieņemt nepieciešamo regulējumu, lai veicinātu iedzīvotāju izvēli par vakcinēšanos, tai skaitā dodot iespēju visiem darba devējiem nodrošināt epidemioloģiski drošu darba vidi visiem darbiniekiem un drošu pakalpojumu saņemšanas vidi klientiem. Lūdzam ikvienam pēc iespējas atturēties no kontaktiem ar citiem cilvēkiem, strādāt attālināti, ja vien tas ir iespējams, doties uz publiskām vietām tikai tad, ja tam ir būtiska nepieciešamība," uzsvēra eksperti.

Viņi arīdzan pauda aicinājumu ikvienam cilvēkam, kurš vēl nav vakcinējies, izdarīt izvēli par labu vakcinācijai, jo vakcinācija ir efektīvākais līdzeklis, lai pasargātu sevi un citus no smagas slimības gaitas un nāves. Tikai šādi var nodrošināt bērniem tiesības un vajadzību izglītību iegūt klātienē, visiem izvairīties no ierobežojumiem un atgriezties pirms Covid-19 dzīves ritmā, atzīmēja ekspertu grupa.