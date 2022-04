Ēnu dienā lielāko interesi raisa programmētāji

Piesaistot 206 jauniešus, Ēnu dienā populārākā profesija bija programmēšana, portālu "Delfi" informēja pasākuma organizatori "Junior Achievment Latvia".

Otra pieprasītākā profesija bija gaisa kuģa kapteinis un pilots, piesaistot 198 "ēnotājus", savukārt trešā – inspektors ar 181 pieteikumu. Tā pat skolēnus interesējušas tādas nozares kā stjuarts, arhitekts, fizioterapeits un farmaceits, liecina "JA Latvia" dati.

Pēc divu gadu pārtraukuma trešdien, 6. aprīlī, norisinās ikgadējā Ēnu diena. Šīs programmas mērķis ir iepazīstināt skolēnus un jauniešus ar dažādu nozaru profesijām un palīdzēt izvēlēties savu nākotnes profesiju.

Pēc "JA Latvia" datiem, skolēniem šogad bija pieejamas 6362 vakances, un ar savām profesijām iepazīstināja 1827 Ēnu devēji.

Ēnu diena Latvijā norisinās kopš 2001. gada. Interese pār to ir vairākkārt pieaugusi.

Jaunieši ēnoja dažādus uzņēmumus un valsts iestādes, tostarp arī Valsts prezidentu Egilu Levitu.



