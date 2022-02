Februārī Covid-19 vakcinācijas punkti lielveikalos pakāpeniski noslēgs darbību

Samazinoties pieprasījumam pēc Covid-19 vakcinācijas pakalpojuma saņemšanas, vakcinācijas procesā tiks ieviestas vairākas izmaiņas, portālu "Delfi" informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļā.

Kā skaidroja NVD, turpināsies vakcinācija ģimenes ārstu praksēs, mājas un izbraukuma vakcinācija, savukārt vakcinācijas centri un vakcinācijas punkti lielveikalos gan novados, gan galvaspilsētā pakāpeniski noslēgs savu darbību.

Lēmums par katra vakcinācijas punkta darbības izmaiņām ir balstīts uz vakcinācijas aktivitātes analīzi konkrētajā pašvaldībā un racionālu resursu plānošanu, skaidroja dienestā.

"Redzam, ka dažādu apstākļu dēļ pēdējo nedēļu laikā manāmi samazinājusies iedzīvotāju interese par vakcināciju pret Covid-19. Pēc visu vakcinācijas formu rādītāju analīzes pakāpeniski noslēgsies novadu centru un lielākās daļas vakcinācijas punktu darbība, joprojām intensīvi turpinot mājas vakcināciju senioriem virs 70 gadiem, kā arī cilvēkiem, kuri medicīnisku iemeslu dēļ nevar pamest savu dzīvesvietu, izbraukuma vakcināciju ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, vakcinācijas process turpināsies gan ģimenes ārstu praksēs, gan ārstniecības iestādēs. Plānojam drīzumā sākt vakcinācijas procesu arī divos aptieku tīklos," norādīja NVD Vakcinācijas projekta vadītāja Eva Juhņēviča.

Kā liecina NVD apkopotie dati, primārās vakcinācijas kursu uzsākuši 70.8% Latvijas iedzīvotāju, pabeiguši – 68.38%. Balstvakcināciju veikuši 25.46% Latvijas iedzīvotāju, senioru grupā 60+ balstvakcināciju veikuši 58.7% no tiem, kuriem ir tiesības saņemt balstvakcīnu.

To cilvēku vidū, kas primāro vakcināciju pabeiguši līdz 30. jūnijam, 74% iedzīvotāju vecumā no 18 gadiem ir saņēmuši balstvakcīnu vai nesen pārslimojuši. Savukārt to senioru 60+ vidū, kas vakcinējušies līdz 30. jūnijam, 82 % ir saņēmuši balstvakcīnu vai nesen pārslimojuši.

Izbraukuma vakcinācija februārī

Sadarbībā ar pašvaldībām tiks turpināta izbraukuma vakcinācija apdzīvotās vietās - janvārī tika realizētas 138 izbraukuma vakcinācijas (gandrīz 3000 iedzīvotāju saņēma vakcīnas), savukārt februārī kopumā plānota 31 izbraukuma vakcinācija.

15. februārī no pulksten 10:00 līdz 14:00 vakcinēties varēs Madonas novadā, Praulienas pagasta pārvaldē.

16. februārī:

- no pulksten 11:00 līdz 17:00 Krāslavas kultūras namā;

- no pulksten 9:00 līdz 11:00 Alūksnes novada Pededzes tautas namā;

- no pulksten 12:00 līdz 14:00 Alūksnes novada Liepnas tautas namā;

- no pulksten 15:00 līdz 17:00 Alūksnes novada Mālupes Saieta namā.

17. febuārī no pulksten 9:00 līdz 14:00 Rēzeknes novada Maltas kultūras namā.

19. februārī:

- no pulksten 9:00 līdz 11:00 Aizkraukles novada Staburaga Saieta namā;

- no pulksten 12:00 līdz 14:00 Aizkraukles novada Neretas kultūras namā;

- no pulksten 15:30 līdz 17:30 Aizkraukles novada Seces pagastmājā;

- no pulksten 10:00 līdz 13:00 Bauskas novada Vecumnieku Veselības centrā.

20. februārī:

- no pulksten 9:00 līdz 11:00 Aizkraukles novada Mazzalves pakalpojumu centrā;

- no pulksten 12:00 līdz 14:00 Aizkraukles novada Pilskalnes pakalpojumu centrā;

- no pulksten 15:30 līdz 17:30 Aizkraukles novada Sērenes sporta centrā.

22. februārī no pulksten 10:00 līdz 15:00 Madonas novada Cesvaines Tūrisma un informācijas centrā.

25. februārī no pulksten 9:00 līdz 14:00 Bauskas novada Iecavas kultūras namā.

26. februārī:

- no pulksten 9:00 līdz 11:00 Aizkraukles novada Aiviekstes pakalpojumu centrā;

- no pulksten 12:00 līdz 14:00 Aizkraukles novada Pļaviņu kultūras namā;

- no pulksten 15:30 līdz 17:30 Aizkraukles novada Vietlavas pakalpojumu centrā.

27. februārī:

- no pulksten 9:00 līdz 11:00 Aizkraukles novada Sunākstes Saieta namā;

- no pulksten 12:00 līdz 14:00 Aizkraukles novada Daudzeses pagastmājā;

- no pulksten 15:30 līdz 17:30 Aizkraukles novada Zalves pagasta Sproģu saieta namā.

Mājas vakcinācija

Turpinās senioru vakcinācija un balstvakcinācija dzīves vietā. NVD aicina senioru mājas vakcinācijai pietiekties 8989 vai pie sava ģimenes ārsta.

Vakcinācijas centri un vakcinācijas punkti

Pakāpeniski līdz marta vidum darbību noslēgs vakcinācijas punkti tirdzniecības centros, kā arī vakcinācijas centri novados un Rīgā. Lai turpinātu vakcinācijas pakalpojuma pieejamību, šī vakcinācijas forma transformēsies izbraukuma vakcinācijās pašvaldību nodrošinātās telpās, kā arī vakcināciju divos aptieku tīklos, skaidroja NVD.

Februārī darbību noslēgs vakcinācijas centri Valmieras Kultūras centrā (pēdējā darba diena – 20.02.), Balvu kultūras un atpūtas kompleksā (26.02.), Daugavpils Olimpiskajā centrā (28.02.), Jēkabpils Sporta centrā (28.02.), Salaspils sporta namā (17.02.), Buskas vakcinācijas punkts (15.02.), Liepājas Latviešu biedrības namā (28.02.), Olaines Kultūras namā (12.02.), Aizkraukles 1.vidusskolas stadiona ēkā (19.02.), Līvānu kultūras centrā (12.02.). Vakcinācijas centri Rīgā – ATTA un Ķīpsalā – darbību noslēgs 15. februārī. Ilgāk darbosies vakcinācijas centri Madonā, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos, Kuldīgā un Alūksnē.

Līdz marta vidum arī vakcinācijas punkti tirdzniecības centros pakāpeniski noslēgs savu darbību: Rīgā kā pirmie darbību noslēgs punkti t/c "Dole", "SĀGA", "Galleria Riga" (21.02.), 26.02. - "Origo" un Imantas tirgus, 27.02. – "Domina", "Riga Plaza", 28.02. – Galerija Centrs, 5.03. – "Alfa", 7.03. – Akropole, savukārt TOP Valdlauči vakcinācija turpināsies VC4 filiālē. 15.02. darbo noslēgs vakcinācijas punkti Liepājas t/c "Lielie logi" un t/c "Ogres Prestižs", 22.02. – Liepājas t/c "XL SALA", 26.02. – Daugavpils t/c "Aveņu centrs" un "Maxima" Strādnieku ielā, 28.02. – Cēsu t/c "Solo", bet Daugavpils Ditton namā vakcinācijas process turpināsies.

Pieteikties vakcinācijai var vietnē "manavakcina.lv", ja personai ir internetbankas pilnā versija un iespēja autentificēt sevi portālā www.latvija.lv, izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku. Tāpat pieteikties iespējams zvanot pa tālruni 8989, izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku, kā arī pie sava ģimenes ārsta.