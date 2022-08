Federācija: Pensionāri ir ļoti satraukti par gaidāmo apkures sezonu

Pensionāri ir ļoti satraukti par gaidāmo apkures sezonu, šorīt Latvijas Radio izteicās Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aija Barča, kura no partiju apvienības "Apvienotais saraksts" kandidēs 14. Saeimas vēlēšanās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Barča uzsvēra, ka federācija paliek pie aicinājuma valdībai izmaksāt katram pensionāram 200 eiro vienreizēju pabalstu, jo pašlaik iezīmētās atbalsta summas izskatās nepietiekamas.

Federācijas pārstāve uzsvēra, ka cenas aug ne tikai energoresursiem, bet arī pārtikai, zālēm un citām pensionāriem vajadzīgām precēm.

"Pieņemiet lēmumus ātrāk!" Barča mudināja valdību.

Barča atzīmēja, ka daļa pensionāru nespēj izsekot līdzi dažādajiem valsts lēmumiem, kas ietekmē pensijas, piemēram, šogad pensiju indeksācija notiks agrāk, līdz ar to septembrī pie pensijas būs pierēķināta indeksētā summa par augustu un septembri, bet oktobrī - tikai par oktobri, līdz ar to daļai pensionāru šķitīs, ka pensijas būs samazinājušās, attiecīgi var gaidīt, ka daļa pensionāru būs neizpratnē.

Kā ziņots, Labklājības ministrija (LM) rosina ieviest atbalsta pasākumus šajā apkures sezonā - no šī gada 1. oktobra līdz nākamā gada 30. aprīlim, liecina ministrijas sagatavotie un saskaņošanai nodotie grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā.

Kā liecina LM valdībai sagatavotais likumprojekts, tiek paredzēti valsts pabalsti senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām par laika periodu no šī gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.maijam, kurus sāks izmaksāt 2022.gada novembrī. Šajā laika posmā plānots izmaksāt - 30 eiro mēnesī, ja pensijas vai atlīdzības apmērs nepārsniedz 300 eiro, 20 eiro mēnesī, ja pensijas vai atlīdzības apmērs ir no 301 līdz 509 eiro, un 10 eiro mēnesī, ja pensijas vai atlīdzības apmērs ir no 510 līdz 603 eiro.

Savukārt ģimenes, kuras saņem piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada maijam (ieskaitot) saņems 30 eiro mēnesī. Šajā gadījumā netiks vērtēti ģimenes ienākumi.

Tāpat 30 eiro pabalstu plānots piešķirt personai, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kura legāli uzturas Latvijas Republikā ar spēkā esošu Latvijas Republikas izsniegtu uzturēšanas atļauju vai termiņuzturēšanās atļauju, ja viņai vai viņas likumiskā aprūpē ir bērns, kuram ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegts lēmums par invaliditātes noteikšanu.

LM norāda, ja persona vienlaikus ir vairāku pakalpojumu saņēmēja, tad, nosakot valsts pabalsta apmēru, ņem vērā visu pakalpojumu kopsummu, no kuriem rodas tiesības uz pabalstu. Tāpat ņem vērā piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim.

Savukārt, ja persona vienlaikus saņem vecuma pensiju un starpību līdz iepriekš saņemtajam izdienas pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēram, tad, nosakot valsts pabalsta apmēru, ņem vērā vecuma pensijas piešķirtā apmēra un minētās starpības kopsummu.

Arī valsts pabalsta apmērs par bērnu ar invaliditāti ir 30 eiro mēnesī. To piešķirs un izmaksās, nevērtējot saņemto pakalpojumu apmēru. Ja valsts pabalsta izmaksas laikā mainās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmējs, tad valsts pabalstu jaunajam saņēmējam izmaksā ar nākamo mēnesi pēc mēneša, kurā mainījās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta saņēmējs.

Likumprojekts atrunā valsts pabalsta izmaksas nosacījumus, paredzot, ja persona vienlaikus saņem vairākus pakalpojumus, kas dod tiesības uz pabalstu, piemēram, saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā un apgādnieka zaudējuma pensiju, vai arī vecuma pensiju un atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad personai piešķirs vienu valsts pabalstu, kura apmērs atkarīgs no pakalpojumu kopsummas.

Līdz ar to, ja persona vienlaikus par bērnu saņem kādu no pakalpojumiem - pensiju, atlīdzību vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, tad piešķir un izmaksā 30 eiro valsts pabalstu.

Tāpat, ja persona pati par sevi vienlaikus saņem kādu no pakalpojumiem - pensiju, atlīdzību vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, tad arī šādos gadījumos piešķir un izmaksā 30 eiro valsts pabalstu.

Savukārt, ja personai apgādnieka zaudējuma pensija, atlīdzība par apgādnieka zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā piešķirts par diviem vai vairākiem darba nespējīgajiem mirušā apgādnieka ģimenes locekļiem, pabalstu piešķir par katru darba nespējīgo mirušā apgādnieka ģimenes locekli. Ar to saprotot, ja apgādnieka zaudējuma pensija piešķirta par diviem bērniem, tad par katru no bērniem tiek izmaksāts valsts pabalsts 30 eiro apmērā.

Valsts pabalstu izmaksās katru mēnesi visā pabalsta izmaksai paredzētajā laikposmā, ja vien šajā mēnesī personai par sevi vai par bērnu ir tiesības uz pabalstu. Ja tiesības uz pakalpojumu rodas no nepilna mēneša, pabalsts tiek izmaksāts par pilnu mēnesi, savukārt, ja personai zūd tiesības uz pakalpojumu, pabalsta izmaksa tiek pārtraukta.