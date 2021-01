Foto: Daudzviet sniegoti autoceļi, aicina plānot papildu laiku ceļam

Turpinoties snigšanai apgrūtināti braukšanas apstākļi saglabājas Vidzemē un Pierīgā, kā arī lielā daļā Latgales, Kuldīgas apkārtnē Kurzemē. Savukārt uz vietējiem autoceļiem visā valsts teritorijā tiek nodrošināta vien caurbraukšana, portāls "Delfi" uzzināja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Patlaban valsts autoceļu tīklā strādā 99 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas tehnikas vienības, brauktuves tiek tīrītas no sniega un kaisītas ar pretslīdes materiāliem. Snigšanas laikā sniega kārta uz brauktuvēm var veidoties atkārtoti un pilnībā ceļi tiks notīrīti tikai pēc snigšanas beigām. Prioritāri tiek tīrīti valsts galvenie autoceļi, uz tiem ir pieļaujama līdz pat sešiem centimetriem bieza sniega kārta.

Uzņēmums aicina autobraucējus plānot papildu laiku ceļam, būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim kā arī izvēlēties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.

Valsts autoceļi ir sadalīti pēc uzturēšanas klasēm, prioritāri uzturēšanas darbi tiek veikti uz valsts galvenajiem autoceļiem. Valsts reģionālie autoceļi ar mazu satiksmes intensitāti, kā arī vietējās nozīmes autoceļi var būt sniegoti, bet viena ceļa dažādiem posmiem var būt dažādas uzturēšanas klases.

Valsts autoceļiem ziemas sezonā tiek noteiktas piecas uzturēšanas klases – A, A1, B, C un D. Pieļaujamais sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laika apstākļos A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem var būt seši centimetri. Savukārt B uzturēšanas klases autoceļiem astoņi centimetri, C uzturēšanas klasei 10 cm, D uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamais sniega biezums netiek normēts.

A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega attīra un to apstrādi ar pretslīdes materiāliem veic trīs stundu laikā, A1 uzturēšanas klasi četru stundu laikā, B uzturēšanas klasi sešās stundās, savukārt C uzturēšanas klasei autoceļa attīrīšanu no sniega veic 18 stundās, D uzturēšanas klasei laiks netiek normēts.

Autoceļiem ar grants segumu noteikta ir C vai D uzturēšanas klase. Grants ceļi ziemas periodā tiek uzturēti ar sniega kārtu un rievām. C un D klases ceļiem (pārsvarā vietējās nozīmes autoceļi) nav noteikts laiks, kurā to bīstamajos posmos brauktuves ir jāapstrādā ar pretslīdes materiālu un jāveido rievas. Grants ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos posmos — stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem iedzīvotāji aicināti informēt "Latvijas Valsts ceļi", zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, šī informācija tiek operatīvi nodota ceļu uzturētājiem rīcībai.