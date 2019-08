Foto: Dzelzceļa ritekļu parāde un dzelzceļnieku tērpu skate Rīgā

Atzīmējot VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) 100 gadu jubileju, sestdien, 3.augustā, Rīgas, Jelgavas un Daugavpils dzelzceļa stacijās ikvienam bija iespēja klātienē iepazīt dzelzceļa ritošo sastāvu, kas ikdienā pārvadā kravas, pasažierus, veic mērījumus, kā arī remontē vai būvē sliežu ceļus.

Dzelzceļa ritekļu parādē, kas vienlaicīgi notika visās trīs pilsētās, LDz sarūpējis iespēju interesentiem gan tuvumā, gan arī no iekšpuses izpētīt dzelzceļa "darba zirgus" - dažāda tipa lokomotīves, kas gan pārvadā kravas no vienas Latvijas vietas uz citu, gan tādas, kas veic manevrus šķirošanas stacijās, kā arī dažādas ceļa būves mašīnas, ar kurām tiek labotas sliedes vai būvēti jauni sliežu ceļi. Tāpat bija iespēja uzzināt, ar kādu vilcienu no Rīgas var aizbraukt līdz Maskavai vai Sanktpēterburgai.

Gan Rīgā, gan Jelgavā, gan arī Daugavpilī klātienē bija apskatāma modernizētā dīzeļlokomotīve 2M62UM, manevru dīzeļlokomotīve ČME3ME, kā arī starptautisko pārvadājumu nodrošināšanai paredzētais kupejvagons. Tikmēr katrā pilsētā atšķirās darba mašīnu klāsts - bija gan dažādas dzelzceļa būvniecības mašīnas, gan arī dažādiem darbiem paredzētās drezīnas. Rīgā apmeklētāji varēja uzzināt, kas ir laboratorijas vagons un kādas ir tās funkcijas un nozīme dzelzceļa ikdienā.

Rīgas pasažieru stacijā interesenti bez dzelzceļa ritekļu parādes varēja

vērot dzelzceļnieku tērpu skati, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Dzelzceļa muzeju. Dzelzceļam Latvijā ir vairāk nekā simts gadus sena vēsture, un arī dzelzceļa nozari ir ietekmējušas dažādas modes tendences, kas mainījušās līdz ar gadiem - no senatnes līdz jaunākiem laikiem.